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Alışveriş yaparken dans etmeden marketten çıkmıyorlar

Adana'da, 13 yıldır market işleten Ferdi Şen'in iş yerine giren müşteriler, dükkanda çalan müzik eşliğinde dans edip, alışveriş yapıyor. Bu anların güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan Şen, takipçilerinden büyük beğeni topluyor
 26 Eylül 2020 09:43
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Merkez Seyhan ilçesinde market işletmecisi olan Ferdi Şen, 2017 yılında iş yerinde yüksek sesli müzik açtığında kapının önündeki müşterilerin oynamaya başladığını fark etti. Müzik dinlemeyi çok sevdiğini belirten Şen, daha sonra iş yerinin içerisine müzik sistemi kurarak müşterilerin içeride oynamasını sağladı. Gün geçtikçe alışverişe gelen müşterilerin market içerisinde oynaması üzerine işletmeci, bu anların güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Kısa sürede popüler hale gelen görüntüler, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Müşterilerin market içerisinde oynamasını ilk olarak 2017 yılında eski güvenlik kameralarını incelediğinde fark ettiğini belirten 13 yıllık market işletmecisi Şen, şunları söyledi:

"Mesai saatinde çalıştığım sırada müziği çok sevdiğim için dükkanda müzik açtım. Bu sırada kapının önünde oynayan müşterileri fark ettim. Geriye dönük kamera kayıtlarını incelediğimde birçok müşterinin severek dans ettiğini gördüm. Daha sonra kendimce bu durumu dışarıda değil de içeride olsun diye içeriye kendimce bir ses tesisatı kurdum."

'DURAMAYIP, OYNAMAYA BAŞLIYORLAR'

Müziği duyan müşterilerin kendilerini ritme kaptırdığını anlatan Şen, "Müşteri içeri girdiğinde müzik devamlı açık olduğu için duramayıp oynamaya başlıyorlar. Buranın uzun yıllardır esnafı olduğumuz için cana yakınızdır. O yüzden yabancılık da çekmiyorlar. İçeride başka müşteri olsa dahi hiç çekinmeden oynamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Uzun yıllardır Ferdi Şen'in marketinden alışveriş yaptığını söyleyen Bülent Taşkıran, "Müzik ruhun gıdasıdır' derler. Benim de ritimlere karşı ekstra bir merakım var. Müzik duyduğum zaman kendimi tutamıyorum. Ayrıca bu market benim devamlı alışveriş yaptığım bir yer. Böyle bir market olmasından dolayı memnunum" dedi.
DHA
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