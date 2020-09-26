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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
 26 Eylül 2020 10:07
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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