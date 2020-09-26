Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

MASKE CEZASI YEDİ: BU ÇOK FAZLA NEDEN ALIŞTIRARAK YAZMIYORSUNUZ Bursa'da corona virüs önlemleri kapsamında maske takmadığı için ekiplerce para cezası yazılan kişi, miktarı fazla bulunca, “Bu para çok fazla. Karım benimle kavga edebilir” diyerek itiraz etti.