1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yörük kızı Gülsüm artık EBA'dan derslerini takip edebilecek

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağda keçi otlatırken okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada ilgi gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi Gülsüm Şifa Uslu'nun yüzü, EBA üzerinden derslerini izleyebilmesi için hediye edilen tabletle güldü
 26 Eylül 2020 10:38
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağda keçi otlatırken okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada ilgi gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi Gülsüm Şifa Uslu'nun yüzü, EBA üzerinden derslerini izleyebilmesi için hediye edilen tabletle güldü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin kırsalında yaşayan Yörük kızı Gülsüm'e ziyarette bulunup tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

Tollu'ya teşekkür eden Gülsüm, tableti olmadığı için EBA üzerinden derslere bağlanamadığını, bu süreçte eğitiminden geri kalmamak için kitaptan çalıştığını belirtti.

Gülsüm, artık tabletine cep telefonu üzerinden sağlanan internetle bağlanıp derslerini takip edeceğini anlatarak, "Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum." dedi.

Tollu da Gülsüm'ün ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Gülsüm'ü milli ve manevi hassasiyetle donattıkları için, bu hassasiyetle bir evlat yetiştirdikleri için onları tebrik ediyorum. Asil milletimizin geleceğine çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: Yıldız yaşasın
26 Eylül 2020 12:23		 İmamoğlu, gazete satış büfelerini boşaltmak için %500 zam yaptı
26 Eylül 2020 12:14
'Doğal sit alanlarının statülerinin değiştirildiği' iddialarına yalanlama
26 Eylül 2020 12:08		 İstanbul'da ürküten manzara; barajın suyu yine yeşile döndü
26 Eylül 2020 10:51
Belediye sosyal deney yaptı, oyuncu az kalsın dayak yiyordu
26 Eylül 2020 10:12		 Bu görüntüler ünlü isimlerin bir araya geldiği doğum günü partisinden
26 Eylül 2020 09:55
Alışveriş yaparken dans etmeden marketten çıkmıyorlar
26 Eylül 2020 09:43		 Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
26 Eylül 2020 08:53
Mevcut Zigana Tüneli- Yeni Zigana Tüneli
26 Eylül 2020 01:42		 Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti
25 Eylül 2020 19:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:40 - Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek12:36 - Aynı aileden 5 kişi virüsü yendi: Çektiğimiz acıları yaşamayan bilmez12:31 - FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Başhekim de var profesör de12:25 - Çapa'da sağlık çalışanını darp eden şahıs cezaevinden izinli çıkmış12:23 - İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: Yıldız yaşasın12:19 - Fahrettin Altun: CİMER sürecinin kısalması için gayret sarf ediyoruz
12:14 - İmamoğlu, gazete satış büfelerini boşaltmak için %500 zam yaptı12:13 - 'Genç hastaların nefes alamadıklarını görmek travma yaratıyor'12:10 - Kars'taki Karahamza köyü karantinaya alındı12:08 - 'Doğal sit alanlarının statülerinin değiştirildiği' iddialarına yalanlama11:57 - Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı11:56 - Gasp edip 7 metreden dereye attılar
11:47 - Uzaktan eğitim bilgisayar tamiri ve ikinci el satışa rağbeti arttırdı11:39 - Erdoğan'dan Deniz Kuvvetleri Günü mesajı11:37 - Genç cerrah, hastalarına 'nefes' olmanın mutluluğunu yaşıyor11:35 - FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonda tutuklu sayısı 33'e yükseldi11:32 - Esenyurt'ta taksi durağında silahlı sopalı kavga: 2 ölü 5 yaralı
11:27 - Down sendromlu yüzücüden fark yaratan üniversite başarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü
KPSS'ye hazırlanıyordu. Bakana hakaret etti, 'pişmanım' dedi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir
Koronavirüste yeni test yöntemi
Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası
Zam yapmaktan korkan firmaların yeni oyunu: Gramaj
Mahkemeden iki garip FETÖ kararı
ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor
Hep böyle kal öğretmenim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda çiçek yetiştirmek 1
yozgat 2
günde 100 konu açana ek puan verilsin kapmanyası 6
plaquenil 1
masterchef berker 2
ercan taner'le fatih altaylı'nın telefon numaralarını paylaşması 2
düğün ve nikahlara katılmayın 3
göreslemek 2
uyanış büyük selçuklu 4
helsinki'de köpeklerin covid taramasında kullanılması 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam