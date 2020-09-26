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İstanbul'da ürküten manzara; barajın suyu yine yeşile döndü

İstanbul'da yağışsız geçen yaz mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına inerken, İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Elmalı'da baraj suyunun üzeri yine yeşile döndü
 26 Eylül 2020 10:51
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İstanbul'da yağışsız geçen yaz mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına inerken, İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Elmalı'da baraj suyunun üzeri yine yeşile döndü. Haliç'te devam eden kirlilikten sonra Elmalı Barajında da bu görüntünün yeniden oluşması bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi. İstanbul'a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı'nın üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu

İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu. Elmalı Barajı'nda görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı Barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı.

Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
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