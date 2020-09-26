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Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası

Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosiklet Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan 14 yıllık polis memuru Uğur Ergün ile Manavgat İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 2020 yılı yaz dönemi rütbe terfileri ve atamaları sonrası asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olarak atanan Mustafa Hilmi Özgönül arasında yaşanan 'Beni tanımadın mı' kavgası yargıya taşındı
 26 Eylül 2020 11:20
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Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası

Olay, Uncalı Polis Lojmanları'nda gerçekleşti. Görev bölgesine gitmek için resmi kıyafetli biçimde lojmandaki dairesinden çıkan Uğur Ergün, merdivenlerde üzerinde sivil kıyafet bulunan Mustafa Hilmi Özgönül ile karşılaştı. Ergün, Özgönül'den şüphelendi ve apartmanda ne işi olduğunu sordu. Bunun üzerine Özgönül, il emniyet müdür yardımcısı olduğunu söyleyerek, "Beni tanımıyor musun sen" dedi ve polis memuru Ergün ile tartışmaya başladı. Apartmandaki tartışmayı duyan polis memurunun eşi Şükran Ergün de olaya dahil oldu.

MÜDÜR EKİP İSTEDİ

Taraflar hep birlikte apartman dışına çıkarken, Özgönül, Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş'ı cep telefonundan arayarak lojmanın bulunduğu bölgeye ekip göndermesini, kendisinin de olay yerine gelmesini istedi. Bir süre sonra resmi ekipler olay yerine geldi.

"PARMAK İZİ ALINSIN" TALEBİ

Karşılıklı suçlamaların devam etmesi üzerine Özgönül, Fatih Polis Merkezi'ne giderek Ergün'ün makam aracının kapısını eliyle iterek kendisinin olay yerinden ayrılmasına izin vermediğini iddia etti ve tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Suçlamaları reddeden Ergün ise makam aracından parmak izi alınmasını talep etti ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na tehdit ve hakaret iddiasıyla başvuru yaptı. Ergün, olay sonrası Yunus timlerindeki görevinde alınarak Hassas Yerleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildi.

İŞTE, İFADE TUTANAKLARI

Hürriyet'ten Leyla Ataman'ın haberine göre; soruşturması devam eden olay, şikayetçi ve tanık ifadelerine şöyle yansıdı:

Polis memuru Uğur Ergün: "Görevime gitmek üzere polis lojmanlarında bulunan konutumdan ayrıldığım sırada merdivenlerde sivil giyimli 40-45 yaşlarında erkek bir şahıs ile karşılaştım. Ben bu şahsa medeni olarak selam verdim ancak kendisi benim selamımı almadı. Polis lojmanları olması sebebiyle, kendisinin de yabancı olduğunu düşünerek, 'Birine mi baktınız, yardımcı olayım' dedim. Bunun üzerine kendisi bana, 'Beni tanımadın mı lan. Ben müdürüm' şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etti.

ASAYİŞ MÜDÜRÜNÜ ARADI

Ben kendisine bana 'lan' diye hitap etmemesini rica ettim ama bu seferde, 'Beni tanıyacaksın lan' şeklinde hitaplarına devam etti. Bu konuşmalara apartmanda şahit olan eşim ne olduğunu sordu. Bu esnada bana yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahıs bana, 'Sen aşağıya gel' dedi. Eşimle birlikte aşağı indik. Bu sırada şahıs Asayiş Şube Müdürü Furkan Gediktaş'ı arayarak, 'Mahiyetindeki polis bana saldırıyor' şeklinde asılsız ithamlarda bulundu.

"'BENİ TANIMADIN MI?' DİYE SORDUM"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül: Polis lojmanlarındaki dairemden aşağı inerken Yunus Timleri'nde görevli polis memuru ile karşılaştığım esnada polis memuru çok sert ve kaba bir tabirle 'Selamun Aleyküm' dedi. Ben de kendisine, 'Aleyküm Selam' diyerek yanıt verdim. Akabinde polis memuru bana, 'Sen nereye gidiyorsun' diye sordu. Kendisine asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olduğumu söyleyerek oturduğum daireyi elimle gösterdim. Daha sonra kendisine, 'Beni tanımadın mı' diye sordum. Bana, 'Tanımadım. Tanımak zorunda mıyım' diye cevap verdi. Bunun üzerine sicil numarasını istedim."
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