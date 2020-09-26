Esenyurt'ta taksi durağında silahlı sopalı kavga: 2 ölü 5 yaralı

MEB: ÖZEL OKULLAR, AYRICA YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPAMAYACAK Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin illere yazı gönderdi- Buna göre, özel ilkokullarda, okulların açılmasından itibaren resmi okullardaki yüz yüze egitim programının aynısı uygulanacak