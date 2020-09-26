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Esenyurt'ta taksi durağında silahlı sopalı kavga: 2 ölü 5 yaralı
Esenyurt'ta taksi durağında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
|26 Eylül 2020 11:32
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Esenyurt'ta taksi durağında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt Meydanı'ndaki taksi durağında, aralarında daha önce yolcu alma tartışması yaşanan taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin de kullanıldığı olayda, 7 kişi yaranlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.
Olayı öğrenerek Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne gelen yaralıların yakınları fenalık geçirdi.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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