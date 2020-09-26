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'Doğal sit alanlarının statülerinin değiştirildiği' iddialarına yalanlama

Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: Aslı olmayan bu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır
 26 Eylül 2020 12:08
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'Doğal sit alanlarının statülerinin değiştirildiği' iddialarına yalanlama

Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün "Gökova Körfezi, Marmaris, Milas ve Ula ilçeleri Doğal Sit alanlarının statülerinin değiştirilerek bu alanlarda marina ve yapılaşmanın önünün açıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gökova Körfezi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi olması, doğal sit statüleri, tarımsal sit ve orman dokusu, üst ölçekli plan kararları bakımından Türkiye'nin en çok korunan alanlarından biri olduğu belirtildi.

Gökova bölgesindeki korunan alan büyüklüğünün bilimsel temelli araştırmalar neticesinde, 36 bin 282 hektardan 44 bin 21 hektara çıkartılarak denizsel alanlarla birlikte yüzde 21 oranında artırıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alanın büyük bir kısmı, Kesin Korunacak Hassas Alan ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak ilan edilmiş olup, bu alanlarda sadece tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Belediye Başkanının iddiasının aksine büyükşehir belediyelerinin kendi il sınırlarına yönelik planlama yaklaşımlarını ve projelerini sunmasında da hukuki ve kanuni hiçbir engel bulunmamaktadır. Bütün teknik bilgi ve belgelerin, şeffaf bir şekilde Bakanlığımızın her türlü iletişim kanallarından edinilmesinin mümkün olduğu bir ortamda bu konunun sadece siyasi rant amacıyla kullanılmasına üzülerek şahit olmaktayız. Aslı olmayan bu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

Açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesinin gerek kaçak yapıyla mücadele, gerekse korunan alan dışındaki onaylanan planlar ve uygulamaları hakkında da gerekli denetimlerin başlatılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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