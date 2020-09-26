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İmamoğlu, gazete satış büfelerini boşaltmak için %500 zam yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin gazete satış büfelerinin kiralarına ortalama yüzde 500 zam yapması ve yenileme için büfelere 300 bin liraya kadar maliyet çıkarmasıyla sıkıntılı günler geçiriyor.
 26 Eylül 2020 12:14
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İmamoğlu, gazete satış büfelerini boşaltmak için %500 zam yaptı

Pandemi döneminde zarar gören esnafların arasında olan gazete bayileri, İBB'nin yeni uygulaması nedeniyle zorda. İBB, İstanbul'daki gazete satış büfelerinin kiralarına ortalama yüzde 500 zam yaptı. İBB, büfelere "yenileme" adı altında da 300 bin liraya varan fatura çıkacağını bildirdi. 21 Eylül'e kadar yeni zamlı sözleşmeye imza atmayan bayiler için ise 1 Ekim'e kadar ihaleye çıkılacağı belirtildi. Büfe işleten esnaf, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanlış bilgilendirildiğini belirterek bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

'Karardan vazgeçilsin' çağrısı

Milliyet'te yer alan habere göre; İBB mülkiyetinde bulunan, gazete ve ürün satış büfelerinin yetkisi, İBB Meclisi'nin aldığı kararla İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ'ye verildi. Büfe kiralarına ortalama yüzde 500 zam yapıldı. Büfe sahipleri ve işletmecileri, 'yenileme' adı altında kendilerinden 80 ile 300 bin lira arası ödeme istendiğini söyledi. Gazete satış büfesi sahipleri alınan karardan bir an önce vazgeçilmesi için İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

"İmamoğlu'na yanlış bilgi verildiğine eminim"

İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, "2003'ten beri gazete bayilerinin oda başkanıyım, 1994 yılından itibaren de gazete bayisiyim. Bu gazete bayilerinin çoğu 1994 yılından beri faaliyet gösteriyor. Yağmur, çamur, fırtına demeden, gazete okurlarına 365 gün boyunca kesintisiz hizmet veriyorlar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanlış bilgi verildiğine eminim. Bizi gıda büfeleriyle karıştırıyorlar. Ayrıca temmuz ayındaki İBB Meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın bizi yandaş, yancı ve rant heveslisi olarak yaftalayarak itibarsızlaştırmaya çalışmasına da şaşırdım" dedi.

"Ya imzala ya boşalt"

34 yıldır CHP'li ve CHP 35. dönem PM üyesi olduğunu belirten Karasu, "Nasıl yandaş oluyorum? Ama önemli olan bu değil; biz bu işi siyasileştirmek istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz, evine ekmek götürmeye çalışan emekçi insanlara yapılan yanlış uygulamadan geri adım atılması. Ayrıca şartlarını ağırlaştırdıkları gazete bayilerine bir hafta süre verilerek, 'Ya bu sözleşmeleri imzala ya da büfeyi boşalt, anahtarı teslim et' denilmesine karşıyız. Kiralara yüzde 400 - 600 arası zam yapılmış ve 80 bin ile 300 bin arası olan, henüz görmediğimiz, 12 ay sonra teslim edilecek yeni büfenin ilk taksiti isteniyor" diye konuştu.

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"Bu paraları nasıl bulacaklar? Kredi borcunu nasıl ödeyecekler?"

Karasu sözlerini şöyle tamamladı: Yedi gün içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen bayilerin yerlerine hemen ihaleye çıkacaklarını da sözleşmeye eklemişlerdir. Pandemi döneminde en çok zarar gören esnafların arasında gazete bayileri vardır. Hepsi kredi çekti. Bu paraları nasıl bulacaklar? Bırakıp gitseler ailelerini nasıl geçindirecek, kredi borcunu nasıl ödeyecekler? Bu yasaya da hukuka da vicdana da aykırıdır.
Memurlar.Net
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