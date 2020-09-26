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Fahrettin Altun: CİMER sürecinin kısalması için gayret sarf ediyoruz

Fahrettin Altun: CİMER üzerinden gelen talepleri, yeri geldiğinde şikayetleri ilgili kurumlara yönlendiriyoruz, ilgili kurumlar cevaplarını veriyorlar, aksiyonlarını alıyorlar ve bir şekilde bu anlamda sağlıklı, nitelikli bir süreç işliyor. Biz bu sürecin daha da kısalmasını, daha da etkin bir şekilde işlemesini sağlamaya dönük yoğun gayret sarfediyoruz
 26 Eylül 2020 12:19
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Fahrettin Altun: CİMER sürecinin kısalması için gayret sarf ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin çok önemli bir çığır atladığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aslında hükümetimizin icraatlarının çok hızlı ve denetlenebilir olduğu bir yapılanma ön plana çıkmıştır." dedi.

Altun, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Çelik, Altun'un, İletişim Başkanlığı görevinden bu yana ilk defa bir televizyon programına katıldığını hatırlattı.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan bir kurum olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, güçlü ve büyük Türkiye ideali noktasında çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Altun, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır. Hükümet sistemi sorununu bu anlamda çok net bir şekilde çözdüğü bir adımdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yeni dönemde hem içeride hem dışarıda hükümetinin imkan ve kabiliyetleri artmıştır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aslında hükümetimizin icraatlarının çok hızlı ve denetlenebilir olduğu bir yapılanma ön plana çıkmıştır." diye konuştu.

İletişim Başkanlığının devletin geçmişten getirdiği bazı kabiliyetleri devralan, bir geleneği de tevarüs eden bir kurum olduğunu anlatan Altun, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yürüttüğü işlevlerin tümünü devralındığını, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki basın müşavirliğinin fonksiyonlarının üstlenildiğini söyledi. Altun, daha önce bir başbakan yardımcısının koordine ettiği Anadolu Ajansı, TRT ve Basın İlan Kurumu gibi kurumlarla ilişkiyi hükümet adına sürdüren, koordine eden ve yeri geldiğinde denetimini yapan bir kurum olduklarını ifade etti.

- "İletişim Başkanlığı, stratejik iletişimin kurumsal hale gelmesinin somutlaşmış hali"

İletişim Başkanlığının ülkenin kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve yürütmek gibi bir fonksiyona sahip olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı, stratejik iletişimin Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla kurumsal hale gelmesinin somutlaşmış hali. Bu yönüyle baktığımızda 'Başkanlığın yaptığı en önemli fonksiyon nedir?' diye sorarsanız, buna vereceğim cevap şudur; Türkiye markasını daha da güçlendirmek, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda daha da artırmak için fonksiyon icra ediyoruz. Bu anlamda kamu diplomasisinin imkan ve tekniklerini kullanarak, Türkiye'nin dünyadaki yerini, dünya halklarına anlatmaya çalışıyoruz. Kamu diplomasisini yürütürken, Türkiye'nin marka değerini artırmaya dönük çalışmalar yaparken bir taraftan pozitif birikimimizi, olumlu geçmişimizi ve halihazırdaki imkanlarımızı tanıtmak, diğer taraftan da elbette Türkiye'ye karşı birtakım mahfillerden kaynaklanan olumsuz tezlere, dezenformasyon çabalarına, kara propaganda girişimlerine de karşı mücadele etmek önemli fonksiyonumuz."

- "CİMER sürecinin kısalması için gayret sarf ediyoruz"

Altun, devlet ve millet arasındaki iletişimi daha nitelikli hale getirmek için halkın taleplerini, hükümetin ilgili organlarına, birimlerine ulaştırmak noktasında ciddi bir fonksiyon üstlenmeye çalıştıklarını, CİMER'in bu anlamda katılımcı demokrasinin son derece nitelikli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun, CİMER'e 2019'un Eylül ayına kadar 2 milyon 270 bin olan başvuru sayısının dün itibarıyla 2020 yılında 4 milyon 270 bine yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yani yüzde 90'lık bir artıştan bahsediyoruz. Bu anlamda baktığımızda taleplerin, yeri geldiğinde şikayetlerin gündeme geldiğini görebiliyoruz. CİMER üzerinden gelen talepleri, yeri geldiğinde şikayetleri ilgili kurumlara yönlediriyoruz, ilgili kurumlar cevaplarını veriyorlar, aksiyonlarını alıyorlar ve bir şekilde bu anlamda sağlıklı, nitelikli bir süreç işliyor. Biz bu sürecin daha da kısalmasını, daha da etkin bir şekilde işlemesini sağlamaya dönük yoğun gayret sarfediyoruz."

Altun, yabancı misafirlerine CİMER'i anlattıklarında çok olumlu dönüşler aldıklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde CİMER modelini farklı ülkelere tabiri caiz ise ihraç etmeye, bir anlamda da o ülke demokrasilerine katılımcı bir kültür geliştirmek üzere sunmak istiyoruz. Bu noktada da her türlü iş birliğine açık olduğumuzu da muhattaplarımıza net olarak ifade ediyoruz." diye konuştu.

- "CİMER'in Türkiye'deki pozisyonu uluslararası alanda da takdir edilen bir süreç"

Altun, CİMER'in sadece bireysel başvuruların alındığı bir platform değil, aynı zamanda gerçek anlamda milletin kendilerini nasıl gördüğüyle ilgili çok gerçek bir veri bütünü olduğunu söyledi.

Bu verinin analizi üzerinden hangi alanlara daha fazla yoğunlaşmak gerektiği, hangi meselelerde, hangi adımların atılması gerektiğiyle alakalı önlerine çok net bir rehber çıktığını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece hassastır. Kamuoyunun yaklaşımını, temel meselelere verdiği reflekslerin ne olduğunu anlamak, dinlemek noktasında çok net bir perspektife sahiptir. CİMER de bu noktada çok önemli bir zemin sağlıyor.

CİMER süreçlerini yönetirken önümüze koyduğumuz iki temel başarı kriteri var. Birincisi başvuruların en hızlı, etkin şekilde sonuçlandırılması, ikincisi de ilgili kurumların CİMER çerçevesinde kendilerine gelen talepleri, şikayetleri yerli yerinde karşıladıklarının tam olarak garanti altına alınması. Nihayetinde bu yaşayan, dinamik bir süreç fakat bu noktada CİMER'in Türkiye'deki pozisyonu uluslararası alanda da takdir edilen bir süreç. Bu noktada farklı ödüller de aldı CİMER. Hem Birleşmiş Milletler Telekomünikasyon Ajansından hem Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğinden altın madalya, birincilik ödülleri aldı. Bu noktada CİMER'in uluslararası alandaki başarısı tescillendikçe biz de bu sürece ilişkin daha da fazla yatırım gerektiğini de görüyoruz. Ama gün sonunda şunu çok açık ve net şekilde söylememiz lazım, nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim modeli, halkımızın istek, talep ve yönlendirmelerine bağlı olarak şekillenen bir modeldir. Dolayısıyla CİMER de bunun aracı bir platformdur."

CİMER'in geliştirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok net katkısının olduğunu aktaran Altun, bu platformu geliştirmek noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

- "Devletin söylem birliğini tesis etmek"

Altun, İletişim Başkanlığının bir başka fonksiyonunun da medya alanının regülasyonu olduğunu ifade ederek, basın meslek alanında profesyonellerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinden akreditasyonlarının yürütülmesine, medya sektörünün yeni dönüşümlere hazırlanmasına kadar bu noktada ciddi bir fonksiyon icra etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir taraftan da medyanın bilgilendirilmesi noktasında da bir gayret sarf ettiklerini dile getiren Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletin söylem birliğini tesis etmek ve bu anlamda kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve yürütmek bizim önemli fonksiyonlarımızdan biri. Bu noktada kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini temin etmek, hiç kuşkusuz hükümetimizin en önemli fonksiyonlarından biri. Bunu yürütürken tabii ki esas olan bir söylem birliğinin tesis edilmesidir. Söylemsel dağınıklık esasında sadece kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi beraberinde getirmez, aynı zamanda bu stratejik kültür açısından da son derece önemlidir. Sizi dış güçlerin manipülasyonuna, müdahalesine açık hale getirir. Bu noktada devletin söylem birliğinin tesisi oldukça stratejik ve milli güvenliğimizle ilgili de bir meseledir. Dolayısıyla bu fonksiyonunun icra edilmesi hususunda da gayret sarf ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla."

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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