1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Başhekim de var profesör de

Gözaltına alınanlar arasında Biruni Üniversite Hastanesi'nin Baş Hekimi Mahir Cengiz ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu'nun da olduğu öğrenildi.
 26 Eylül 2020 12:31
+Aa- Yazdır
FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Başhekim de var profesör de

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince kullanılan ByLock adlı gizli haberleşme ağının çözümlemeleri sonrası FETÖ'yle bağlantıları tespit edilen ve 58'i aktif görevde bulunan 71 akademisyen ile idari personel hakkında gözaltı kararı verilen kişileri yakalamak için operasyon düzenlemişti.

Emniyet ekipleri, İstanbul başta olmak üzere 26 ilde düzenlediği operasyonlarda, Biruni Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahir Cengiz, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde görevli Uzman Dr. Eyüp Varol ile Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Buldu'nun da aralarında olduğu 56 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenliik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ zanlılarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarılırken, firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonda tutuklu sayısı 33'e yükseldi
26 Eylül 2020 11:35		 Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
26 Eylül 2020 10:07
Mahkemeden iki garip FETÖ kararı
26 Eylül 2020 08:27		 İşte FETÖ-PKK ortaklığı
26 Eylül 2020 06:56
İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var
26 Eylül 2020 02:49		 Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tutukluluğa devam
25 Eylül 2020 21:30
Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
25 Eylül 2020 21:11		 Kayseri'de 17 FETÖ sanığına hapis cezası
25 Eylül 2020 18:11
2011 KPSS soruşturmasında ikinci dalga: 50 gözaltı
25 Eylül 2020 16:50		 FETÖ'den yakalanan 11 kişiden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı
25 Eylül 2020 16:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:40 - Yerli ve milli yazılım kartı döviz kaybını engelleyecek12:36 - Aynı aileden 5 kişi virüsü yendi: Çektiğimiz acıları yaşamayan bilmez12:31 - FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Başhekim de var profesör de12:25 - Çapa'da sağlık çalışanını darp eden şahıs cezaevinden izinli çıkmış12:23 - İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: Yıldız yaşasın12:19 - Fahrettin Altun: CİMER sürecinin kısalması için gayret sarf ediyoruz
12:14 - İmamoğlu, gazete satış büfelerini boşaltmak için %500 zam yaptı12:13 - 'Genç hastaların nefes alamadıklarını görmek travma yaratıyor'12:10 - Kars'taki Karahamza köyü karantinaya alındı12:08 - 'Doğal sit alanlarının statülerinin değiştirildiği' iddialarına yalanlama11:57 - Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı11:56 - Gasp edip 7 metreden dereye attılar
11:47 - Uzaktan eğitim bilgisayar tamiri ve ikinci el satışa rağbeti arttırdı11:39 - Erdoğan'dan Deniz Kuvvetleri Günü mesajı11:37 - Genç cerrah, hastalarına 'nefes' olmanın mutluluğunu yaşıyor11:35 - FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonda tutuklu sayısı 33'e yükseldi11:32 - Esenyurt'ta taksi durağında silahlı sopalı kavga: 2 ölü 5 yaralı
11:27 - Down sendromlu yüzücüden fark yaratan üniversite başarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü
KPSS'ye hazırlanıyordu. Bakana hakaret etti, 'pişmanım' dedi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir
Koronavirüste yeni test yöntemi
Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası
Zam yapmaktan korkan firmaların yeni oyunu: Gramaj
Mahkemeden iki garip FETÖ kararı
ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor
Hep böyle kal öğretmenim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rtük 2
arizona kertenkelesi 2
rabia naz vatan 2
obafemi martins 1
haber global 1
delikanlılığın kitabı 3
tirmit 1
masterchef walison 3
24.09.2020 beşiktaş vs rio ave maçı 5
memurların bodrum'dan gitmek istemesi 8
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam