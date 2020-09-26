D vitamininin, koronavirüs riskini azalttığı saptandı
|26 Eylül 2020 12:39
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ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların koronavirüs kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.
Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmada, D vitamini yeterliliği olan kişilerin koronavirüs kapma ve ölme olasılığının düşük olduğu tespit edildi.
"PLOS One" adlı akademik dergide yayınlanan çalışmada, koronavirüs rahatsızlığıyla hastaneye yatırılan 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı.
ÖLME OLASILIĞI YÜZDE 51'DEN DAHA DÜŞÜK
40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu belirtildi.
Kısa süre önce yeterli D vitamininin koronavirüse yakalanma riskini yüzde 54 azaltabileceğine yönelik başka bir çalışma yayınlayan Doktor Michael Holick, vitaminin üst solunum yollarını etkileyen diğer virüslere karşı da yardımcı olabileceğini savunuyor.
D VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLER
Somon, popüler bir yağlı balık olmakla birlikte, harika bir D vitamini kaynağı olarak biliniyor.
Bunun yanında mantarlar, tahıl, sığır karaciğeri, morina yağı, süt ve yumurta sarısı da D vitamini içeriyor.
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