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D vitamininin, koronavirüs riskini azalttığı saptandı

ABD'de yürütülen çalışmaya göre, koronavirüse yakalanan 235 hastanın D vitamini düzeyleri ölçüldü. Yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların ölme olasılığı ortaya konuldu.
 26 Eylül 2020 12:39
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D vitamininin, koronavirüs riskini azalttığı saptandı

ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların koronavirüs kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmada, D vitamini yeterliliği olan kişilerin koronavirüs kapma ve ölme olasılığının düşük olduğu tespit edildi.

"PLOS One" adlı akademik dergide yayınlanan çalışmada, koronavirüs rahatsızlığıyla hastaneye yatırılan 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı.

ÖLME OLASILIĞI YÜZDE 51'DEN DAHA DÜŞÜK

40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu belirtildi.

Kısa süre önce yeterli D vitamininin koronavirüse yakalanma riskini yüzde 54 azaltabileceğine yönelik başka bir çalışma yayınlayan Doktor Michael Holick, vitaminin üst solunum yollarını etkileyen diğer virüslere karşı da yardımcı olabileceğini savunuyor.

D VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLER

Somon, popüler bir yağlı balık olmakla birlikte, harika bir D vitamini kaynağı olarak biliniyor.

Bunun yanında mantarlar, tahıl, sığır karaciğeri, morina yağı, süt ve yumurta sarısı da D vitamini içeriyor.
DHA
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