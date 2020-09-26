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Polisin kendisini darp ettiğini iddia eden Rambo Okan gözaltına alındı

Kadıköy'de polisler tarafından darp edildiğini iddia eden Rambo lakaplı Okan Güler'in (53) sosyal medyada paylaşımlarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile beraber olay gününe dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ve Güler'in gözaltına alındığı duyuruldu.
 26 Eylül 2020 12:59
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Kadıköy'de polisler tarafından darp edildiğini iddia eden Rambo lakaplı Okan Güler'in (53) sosyal medyada paylaşımlarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile beraber olay gününe dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ve Güler'in gözaltına alındığı duyuruldu.

Rambo Okan olarak da tanınan Okan Güler, Kadıköy'de Boğa Meydanı'nda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından darp edildiğini iddia etti. Bir video çekip sosyal medyada paylaşan Güler, 4 polis tarafından darp edildiğini söyleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi.

GÖZALTINDA

Güler'in sosyal medya paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olay gününe dair güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak cevap verdi. Görüntülerde Güler'in, polislerin yanına gelerek video çekip sohbet ettiği ve darp olayının yaşanmadığı gözüküyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Güler'in "Kasten Yaralama" ve "Suç Uydurma" suçlarından gözaltına alındığı duyurularak, "25.09.2020 tarihinde İlimiz Kadıköy ilçesinde Rambo Okan lakabı ile tanınan O.G.(53) isimli şahsın bazı sosyal medya hesaplarından Kadıköy ilçesi Boğa Meydanı'nda polisler tarafından darp edildiği şeklinde yapılan video paylaşımları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada:

"Görevlilerce yapılan çalışmalarda; Bahse konu olay ile ilgili elde edilen kamera görüntüleri incelemesinde O.G. isimli şahsın saat: 17.51 sıralarında Boğa Meydanı'nda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerimizin yanına gelerek konuştuğu ve görevlilerimizle video çektiği, sonrasında ise yürüyerek uzaklaştığı ve herhangi bir darp olayının yaşanmadığı tespit edilmiş ayrıca videoda belirtilen iddialar ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi için şahsa ulaşılmış ve şahsın Haydarpaşa Numune Hastanesinde doktor raporu alınmış, alınan raporda herhangi bir darp izine rastlanmadığı tespit edilmiş ve şahıs "Kasten Yaralama" ve "Suç Uydurma" suçlarından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.
DHA
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