Meclis'in çehresi değişiyor
|26 Eylül 2020 13:15
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Botanik zenginliğiyle öne çıkan TBMM bahçesi, aromatik bitkilerle bezendi.
TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığınca, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesi Meclis'in park ve bahçelerinde genel temizlik, budama, zirai mücadele, bakım ve onarımın yanı sıra peyzaj çalışması yürütüldü.
Ana binayı TBMM Camisi'ne bağlayan yolun kenarlarına adaçayından lavantaya, kekikten biberiyeye ve osmantus çiçeğine kadar birçok bitki dikildi.
Dolomit ve dere çakılı gibi kayaçlarla süslenen yolun her iki tarafına, Meclis'in 100. yılına özel hazırlanan levha da yerleştirilecek.
Bu arada Meclis bahçesine, bitki çeşitliliğin artırılması amacıyla ilk kez gürgen ağacı dikildi.
- Ağaç restorasyonuna uzman ekip
Meclis bahçesindeki zararlılardan etkilenen ağaçların tespit edilmesi için uzman ekip oluşturuldu. Bu ağaçların ömürlerinin olabildiğince uzatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda yaşlı ağaçlara önce yara tedavisi uygulanacak ardından kuru ve hastalıklı dallar temizlenecek, kök çevresine besin takviyesi yapılacak.
- Şehrin merkezindeki yeşil doğa
Dünya parlamento bahçeleri arasında en geniş alanlardan birine sahip Meclis bahçesi, aynı zamanda "tarihi bahçe" olmaya da aday. Başkent'in merkezindeki en önemli yeşil alanlardan olan TBMM bahçesi, 485 dekar alan üzerine kurulu.
Ankara'nın 1965'ten bugüne açık ve yeşil alan sisteminin önemli bir parçası olan bahçede, 232 çeşit ağaç ve ağaççık, çalı ve 40 çiçek türü bulunuyor.
Dünyada saray bahçeleri dışında, en büyük yeşil alana sahip gerek tasarımı gerek bitki çeşitliliğiyle kendi içinde bir flora oluşturan Meclis bahçesi, ginkgo biloba, fındık ve karayemiş gibi Ankara'da yetişmeyen bitkileri bile bünyesinde barındıran örnek bir alan olarak dikkati çekiyor.
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