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Kimlik ile ehliyetin entegre edilmesine yoğun ilgi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.
 26 Eylül 2020 13:21
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Kimlik ile ehliyetin entegre edilmesine yoğun ilgi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.

Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Ücretsiz yapılıyor

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.
İhlas Haber Ajansı
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