Erzincan'da 'Avanak Apdi' filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı
|26 Eylül 2020 13:24
|+Aa- Yazdır
Kemal Sunal'ın 'Avanak Apdi' filmi Erzincan'da gerçek oldu. Kent merkezinde bulunan kafenin 2. katında oturan bir kişi sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan yere saçtı. Adeta gökten yağan paraları vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı.
Olay, önceki gün Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kafenin ikinci katında arkadaşlarıyla birlikte oturan müteahhit, bir anda sinirlenip yanında bulunan çantadaki yüklü miktardaki parayı balkondan caddeye saçtı. Gökten para yağdığını gören vatandaşlar toplamak için hücum etti. Vatandaşlar saçılan paraları adeta birbirleriyle yarışarak topladı. Bu anlar bir kafenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Kafe çalışanları, "Yukarıda oturuyordular. Bir anda yerinden kalkıp çantadaki paraları balkondan caddeye saçmaya başladı. Çok şaşırdık. Ne olduğuna inanamadık" diye konuştu.
Öte yandan paraları saçan kişinin müteahhit olduğu ve alacağı bir tahsilatın geç geldiği ve bu yüzden gelen parayı gözden çıkardığı öne sürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yöresel şiveyle çevre temizliği uyarısı: Atman gari
26 Eylül 2020 14:11
|Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
26 Eylül 2020 13:08
|İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: Yıldız yaşasın
26 Eylül 2020 12:23
|İmamoğlu, gazete satış büfelerini boşaltmak için %500 zam yaptı
26 Eylül 2020 12:14
|'Doğal sit alanlarının statülerinin değiştirildiği' iddialarına yalanlama
26 Eylül 2020 12:08
|İstanbul'da ürküten manzara; barajın suyu yine yeşile döndü
26 Eylül 2020 10:51
|Yörük kızı Gülsüm artık EBA'dan derslerini takip edebilecek
26 Eylül 2020 10:38
|Belediye sosyal deney yaptı, oyuncu az kalsın dayak yiyordu
26 Eylül 2020 10:12
|Alışveriş yaparken dans etmeden marketten çıkmıyorlar
26 Eylül 2020 09:43
|Mevcut Zigana Tüneli- Yeni Zigana Tüneli
26 Eylül 2020 01:42