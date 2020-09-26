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Bakan Kurum: 42 millet bahçemizi bitirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 42 millet bahçemizi bitirdik. Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde arttıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek adımları atacağız
 26 Eylül 2020 13:33
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Bakan Kurum: 42 millet bahçemizi bitirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 42 millet bahçesini tamamladıklarını belirterek "Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde arttıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek adımları atacağız." dedi.

Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemede bulunup çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020"ye katılmak için Gaziantep'e geldiğini ve bu kapsamda da Bakanlığınca kentte gerçekleştirilen projeleri yerinde incelediğini ifade etti.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında TEKNOFEST'in ülkenin gelişimi ve dünyadaki teknoloji rekabeti içerisindeki adımı adına çok önemli olduğunu aktaran Kurum, TEKNOFEST'in düzenlemesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'na teşekkür etti.

Kurum, şehirlerin kalkınması ve yaşam kalitesinin yükselmesi amacıyla millet bahçeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleri, yeni sanayi alanları, sokakların sağlıklaştırılması gibi bir çok proje yaptıkları ifade etti.

Gaziantep'te son 18 yılda 2,5 milyar liralık altyapı yatırımını tamamladıklarını, devam eden 2,3 milyar liralık işlerinin olduğunu anlatan Kurum, "Bittiği zaman inanın altyapısıyla, arıtma tesisiyle, içme suyu, kanalizasyon hatlarıyla Gaziantep tamamen altyapısı yenilenmiş, üstyapısında da bu yapmış olduğumuz projelerle daha yaşanabilir bir kent haline dönüşebilecektir. Bu kapsamda da yapmış olduğumuz üstyapı projelerini değerlendirdiğimizde de 7 milyar liralık işi Bakanlığımız TOKİ eliyle tamamladı." dedi.

Daha önce kentte 2 millet bahçesini halkın hizmetine sunduklarını, 56 bin metrekarelik alanda başka bir millet bahçesi projelerinin bulunduğunu ve burayı 2021 Mayıs ya da Haziran ayında bitirmeyi planladıklarını belirten Bakan Kurum, bu proje içerisinde gastronomi sokağının bulunacağını ifade etti.

- "42 millet bahçesini bitirdik"

Türkiye genelinde yürütülen millet bahçesi projelerine değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Şu an 81 ilimizde 266 millet bahçesi projelendirildi. Toplamda 50 milyon metrekareye yaklaştık. Bu bahçelerden bir kısmının açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapmıştık. 21 ilde 34 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik, 8 tanesi de açılışa hazır durumda. Yani 42 millet bahçemizi bitirdik. Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde arttıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek adımları atacağız. Bu millet bahçelerinin diğer bir özelliği de şehirlerimizde ekolojik koridorlarını oluşturmaktır. Tüm Türkiye'deki hedefimiz ülkemizin kuzeyi ile güneyini, doğusu ile batısını birbirine bağlayan 4 ana ekolojik koridor üzerinde diğer 22 ek koridorla birlikte de o yeşil alan miktarını arttırıp, iklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek ve şehirlerdeki nefes almayı sağlayacak projeleri yapmaktır. Bu amaç ve hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bakan Kurum, daha sonra kentte sokak sağlıklaştırması yapılan alanda inceleme yaptı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum'a, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı
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