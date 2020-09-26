DSÖ: Aşı yayılıncaya kadar 2 milyon kişi ölebilir
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının, aşının bulunup yayın şekilde kullanılmaya başlamasına kadar 2 milyona ulaşabileceğini duyurdu.
|26 Eylül 2020 14:30
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WHO'nun acil durum ekibi lideri Dr. Mike Ryan, uluslararası işbirliği içinde adım atılmasaydı bu sayının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.
Bugüne kadar dünya genelinde 32 milyon 500 binin üzerinde vaka tespit edildi, 998 bin 996 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları hızla artıyor. Bahar aylarında kontrol altına alınan virüs yayılma hızı yaz sonuna yeniden yükselmeye başladı. Özellikle en fazla vaka görülen ABD, Hindistan ve Brezilya'da toplam 15 milyondan fazla kişi Covid-19'a yakalandı.
Avrupa'da da son haftalarda vaka sayıları artışta. Dr. Ryan, bölgede her gün artan yeni vaka sayılarının "endişe verici" olduğunu söyledi.
Kaynak: BBC Türkçe
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