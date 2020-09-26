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FETÖ'nün 'avukatlık yapılanması' soruşturmasında 9 gözaltı

Örgütün avukatlık yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukatlardan 9'u hakkında yeniden yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 5'i adreslerinde gözaltına alındı
 26 Eylül 2020 14:53
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FETÖ'nün 'avukatlık yapılanması' soruşturmasında 9 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukatlardan 9'u hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı, zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan avukatlardan 39'u tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, bunlardan 6'sı tutuklanmış, 33'ü de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukatlardan 9'u hakkında yeniden yakalama kararı verildi.

Bu doğrultuda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 5'ini yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca yine itiraz üzerine 3 şüphelinin de "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol hükmü "konutu terk etmemeye" çevrildi.
Anadolu Ajansı
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