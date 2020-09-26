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Küçük çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 yaşlarındaki çocuğun seyir halindeki otomobilden düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
 26 Eylül 2020 15:32
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 yaşlarındaki çocuğun seyir halindeki otomobilden düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde dün, seyir halindeki bir otomobil, virajda hafif manevra yapınca arka kapısı açıldı. Bu sırada otomobildeki çocuk yola düştü. Arkadan gelen otomobilin sürücüsü, çocuğun düştüğünü görüp durdu. Çocuğun düştüğü otomobilin sürücüsü de durumu fark ederek aracını durdurup indi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü çevredeki vatandaşların da yardımıyla çocuğunu düştüğü yerden alarak otomobiline binip, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
DHA
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