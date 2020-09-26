Küçük çocuk seyir halindeki otomobilden düştü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 yaşlarındaki çocuğun seyir halindeki otomobilden düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
|26 Eylül 2020 15:32
|+Aa- Yazdır
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 yaşlarındaki çocuğun seyir halindeki otomobilden düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde dün, seyir halindeki bir otomobil, virajda hafif manevra yapınca arka kapısı açıldı. Bu sırada otomobildeki çocuk yola düştü. Arkadan gelen otomobilin sürücüsü, çocuğun düştüğünü görüp durdu. Çocuğun düştüğü otomobilin sürücüsü de durumu fark ederek aracını durdurup indi.
İsmi öğrenilemeyen sürücü çevredeki vatandaşların da yardımıyla çocuğunu düştüğü yerden alarak otomobiline binip, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Muhtar, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı
26 Eylül 2020 15:43
|MHP'li eski vekilden polislere: Adamlığı öğrenin. Eşkıyalar
26 Eylül 2020 15:37
|Lazer genç kadının vücudunu yaktı
26 Eylül 2020 15:26
|Tezgahta palamut bollaştı, fiyatlar düştü
26 Eylül 2020 14:36
|Bakan Kurum: 42 millet bahçemizi bitirdik
26 Eylül 2020 13:33
|Meclis'in çehresi değişiyor
26 Eylül 2020 13:15
|D vitamininin, koronavirüs riskini azalttığı saptandı
26 Eylül 2020 12:39
|Aynı aileden 5 kişi virüsü yendi: Çektiğimiz acıları yaşamayan bilmez
26 Eylül 2020 12:36
|Uzaktan eğitim bilgisayar tamiri ve ikinci el satışa rağbeti arttırdı
26 Eylül 2020 11:47
|Down sendromlu yüzücüden fark yaratan üniversite başarısı
26 Eylül 2020 11:27