Banka müdürüne saldırıp, taciz eden sanık hakim karşısında

Kuşadası'nda özel bir bankada müdürlük yapan Pelin Yarmacı, geçen 27 Mayıs Çarşamba günü otomobilini park edip, iş yerine giderken daha önceden cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ın saldırısına uğrayıp, darbedildi. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan Günay, olay yerinden kaçtı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Günay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi. Günay hakkında, 'Kasten yaralama' ve taciz suçlarından dava açıldı.

'AŞIRI DERECEDE ALKOLLÜYDÜM'

Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan Serdar Günay'ın yargılanmasına bugün Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya müşteki Pelin Yarmacı'nın ailesi ile yakınları ile sanık Günay'ın avukatı katıldı. Sanık Günay ise duruşmaya getirilmedi. Günay, SEGBİS üzerinden hakime verdiği ifadesinde, "Olay tarihinde aşırı derecede alkollüydüm. Ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Mağduru olay öncesinde tanımıyorum. Evim mağdurun oturduğu yere yakındır. Kendisini oralarda görüyordum. Uyuşturucu madde de kullanıyorum" deyip, tahliyesini istedi. Tarafların dinlenmesini ardından mahkemede heyeti, müşteki Pelin Yarmacı'nın yaralanmasının hayati tehlikeye ve yüzünde sabit ize neden olup, olmadığının tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılıp, gelecek raporun beklenmesi ve sanık Günay'ın işlediği suçun mahiyeti, delilerin yeterince toplanmamış olması, tutuklu kaldığı süre ve bu aşamada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluğunun devamına karar verip, duruşmayı, 17 Kasım Salı gününe ertelendi.

'DAVAMDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM'

Duruşmadan sonra açıklama yapan Pelin Yarmacı ise "Bugün yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Yaşadıklarımı unutmayacağım, unutturmayacağım. Hiçbir kadın kurban rolünde olmamalı. Başıma gelenler insan hakları ihlalidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nerelere vardığını hep birlikte yaşayıp görüyoruz. Buna dur diyecek yasalara ve yaptırımlara ihtiyacımız var. Davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Bu benim acım olmaktan çıktı. Hep birlikte bu problemi çözemezsek gelecek kuşaklar da zarar görür düşüncesindeyim" diye konuştu. Mahkemede hakim, sanık avukatının tahliye isteğini reddetti. Duruşma ise delillerin bilirkişiye gönderilmesi için 17 Kasım Salı gününe ertelendi.