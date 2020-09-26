Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı. Suuçtu'da Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı ayağını kırdı.
|26 Eylül 2020 16:17
|+Aa- Yazdır
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı. Suuçtu'da Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı ayağını kırdı.
Bursa'dan Suuçtu'ya gezmeye gelen Engin Demir (30) 5 metrelik kayanın üzerinden düşerek ayağını kırdı.
Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Engin Demir (30) arkadaşlarıyla birlikte Suuçtuya tur düzenledi. Burada şelaleye yakın bir kayanın üzerine çıkan Engin Demir, arkadaşlarından fotoğraf çekmelerini istedi. Üzerine çıktığı kayanın kayganlığını hesaplayamayan Engin Demir, ayağı kayarak 5 metrelik kayanın üzerinden düştü. Ayağının kırıldığı tespit edilen Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Engin Demir'in aynı zamanda tur için kiraladıkları otobüsünde şoförü olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
26 Eylül 2020 16:45
|'Genç hastaların nefes alamadıklarını görmek travma yaratıyor'
26 Eylül 2020 12:13
|Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
26 Eylül 2020 11:57
|Genç cerrah, hastalarına 'nefes' olmanın mutluluğunu yaşıyor
26 Eylül 2020 11:37
|Koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu yaş grubu açıklandı
25 Eylül 2020 21:56
|İstanbul İl Sağlık Müdürü hastane doluluk oranını açıkladı
25 Eylül 2020 20:44
|27 yıllık hemşire: 'Ölüyorum, beni kurtarın' diye yalvardım
24 Eylül 2020 13:10
|Sağlık çalışanlarının bayıldığı 2 saatlik kalp masajı
22 Eylül 2020 19:36
|Hemşire tavşanının tedavisi için karantinayı ihlal etti, yurda yerleştirildi
22 Eylül 2020 16:56
|Türk bilim insanı yapay organları gerçeğe bir adım daha yaklaştırdı
22 Eylül 2020 15:53