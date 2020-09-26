1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı. Suuçtu'da Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı ayağını kırdı.
 26 Eylül 2020 16:17
+Aa- Yazdır
Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı. Suuçtu'da Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı ayağını kırdı.

Bursa'dan Suuçtu'ya gezmeye gelen Engin Demir (30) 5 metrelik kayanın üzerinden düşerek ayağını kırdı.

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Engin Demir (30) arkadaşlarıyla birlikte Suuçtuya tur düzenledi. Burada şelaleye yakın bir kayanın üzerine çıkan Engin Demir, arkadaşlarından fotoğraf çekmelerini istedi. Üzerine çıktığı kayanın kayganlığını hesaplayamayan Engin Demir, ayağı kayarak 5 metrelik kayanın üzerinden düştü. Ayağının kırıldığı tespit edilen Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Engin Demir'in aynı zamanda tur için kiraladıkları otobüsünde şoförü olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
26 Eylül 2020 16:45		 'Genç hastaların nefes alamadıklarını görmek travma yaratıyor'
26 Eylül 2020 12:13
Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
26 Eylül 2020 11:57		 Genç cerrah, hastalarına 'nefes' olmanın mutluluğunu yaşıyor
26 Eylül 2020 11:37
Koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu yaş grubu açıklandı
25 Eylül 2020 21:56		 İstanbul İl Sağlık Müdürü hastane doluluk oranını açıkladı
25 Eylül 2020 20:44
27 yıllık hemşire: 'Ölüyorum, beni kurtarın' diye yalvardım
24 Eylül 2020 13:10		 Sağlık çalışanlarının bayıldığı 2 saatlik kalp masajı
22 Eylül 2020 19:36
Hemşire tavşanının tedavisi için karantinayı ihlal etti, yurda yerleştirildi
22 Eylül 2020 16:56		 Türk bilim insanı yapay organları gerçeğe bir adım daha yaklaştırdı
22 Eylül 2020 15:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - Anadolu Hisarı'nda orman yangını17:38 - Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü17:27 - Fabrika işçisi: Yediğim yemekten insan parmağı çıktı17:13 - Bakan Gül: HSK'ye inceleme izni verdim17:09 - Doktora tehdit: çocuklarını yetim bırakmak istemem17:08 - Emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu
17:00 - Gaziantep'te tıra çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı16:45 - Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor16:43 - Silahlı kavgada yaralanan muhtar yaşamını yitirdi16:41 - Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı16:39 - Ateş ölçer çalan genç, çalışma karşılığında affedildi16:37 - Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL'ye yükseldi
16:19 - Bakan Selçuk, öğrencinin hamurdan virüsü ile uyardı16:17 - Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü16:15 - Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı16:08 - HSK, şüphelilerinin serbest bırakılmasına inceleme başlattı15:52 - 3 ilde daha kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek
15:49 - Erdoğan: İHA alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü
Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir
Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
KPSS'ye hazırlanıyordu. Bakana hakaret etti, 'pişmanım' dedi
Koronavirüste yeni test yöntemi
3 ilde daha kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek
FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Başhekim de var profesör de
Zam yapmaktan korkan firmaların yeni oyunu: Gramaj
ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ersin düzen 2
molla kasım 1
amerikan traşı 5
Braveheart 2
Baskça 1
dr martens 1
diyanet'in 5 bin personel alması 4
gecenin üçünde 3
dünya klasikleri 4
Kumpas 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam