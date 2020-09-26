Bakan Selçuk, öğrencinin hamurdan virüsü ile uyardı
|26 Eylül 2020 16:19
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1'inci sınıf öğrencisinin oyun hamuruyla tasvir ettiği virüsün fotoğrafını paylaşarak, "Çocukların yanında çok konuştuk, çok korktular. Bu zor günlerin geçeceğini, yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gittiğim bir okulda 1'inci sınıf öğrencisi bir kuzu, oyun hamuruyla 'virüs' tasvir etmiş. Çocukların yanında çok konuştuk, çok korktular. Bu zor günlerin geçeceğini, yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var. Bu arada, o virüsün yanındaki mavi arkadaş benmişim" ifadelerini kullandı.
Dün gittiğim bir okulda 1. sınıf öğrencisi bir kuzu, oyun hamuruyla "virüs" tasvir etmiş. Çocukların yanında çok konuştuk, çok korktular... Bu zor günlerin geçeceğini, yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 26, 2020
Bu arada, o virüsün yanındaki mavi arkadaş benmişim :) pic.twitter.com/Df7SDf6TqU
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