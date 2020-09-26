Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL'ye yükseldi
Mersin'in Silifke ilçesinde kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 lira olarak belirlendi.
|26 Eylül 2020 16:37
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Mersin'in Silifke ilçesinde kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 lira olarak belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Silifke Çevre Koruma Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, kum zambağının endemik ve nesli tehdit altında olan türler arasında yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kum zambağı gibi endemik ve nesli tehdit altında olan bitki ve hayvanların korunması konusunda kanunlarımızca yasaklamalar ve idari yaptırımlar geliştirilmiş olup, bu konuda Çevre Kanunu'nun ilgili maddesince öngörülen ceza, 2020 yılı için 73 bin 747 TL olarak belirlenmiş, bu maddeye aykırılığın korunan alanlarda olması durumunda cezanın 2 kat uygulanacağı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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