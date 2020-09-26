Ateş ölçer çalan genç, çalışma karşılığında affedildi
Başkentte, bir kafeden ateş ölçer çalan genç, iş yeri sahibi tarafından bir hafta çalışma karşılığında affedildi.
|26 Eylül 2020 16:39
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Başkentte, bir kafeden ateş ölçer çalan genç, iş yeri sahibi tarafından bir hafta çalışma karşılığında affedildi.
Alınan bilgiye göre, ateş ölçeri çaldıktan sonra Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde Hilal Lablabi'ye ait kafeye tekrar gelen S.Y, işletme sahibinden özür dileyerek pişman olduğunu söyledi.
Lablabi de üniversite öğrencisi olan ve suç kaydı bulunmayan S.Y. ile ilgili şikayetinden vazgeçti.
Gencin psikolojik tedavisine destek vererek topluma kazandırmak isteyen Lablabi, S.Y'yi iş yerinde bir hafta çalışması karşılığında affetti.
S.Y'nin kafeden ateş ölçeri çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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