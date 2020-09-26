Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
|26 Eylül 2020 16:41
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen U.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçede şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını önceki gün indirmeye çalışan şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı. Çok sayıda vatandaşın tepki gösterdiği U.K, zırhlı araçla emniyete götürülmüştü.
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