Silahlı kavgada yaralanan muhtar yaşamını yitirdi
|26 Eylül 2020 16:43
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan mahalle muhtarı Elbeyi Tüylü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgi ve iddialara göre, mahallede 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda; aynı aileden A.B., O.B., Ö.B, Y.B, S.B, A.B, A.B, B.N.B. ve S.B. ile mahalle muhtarı Elbeyi Tüylü (55) ve S.T. A.T, B.T. ile M.K. isimli şahıslar yaralandı. Olayın ardından mahalleye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Elbistan, Afşin ve Göksun devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan mahalle muhtarı Elbeyi Tüylü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden muhtarın cansız bedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere hastane morguna konuldu.
Jandarma ekipleri, mahalleyi giriş ve çıkışa kapatırken, polisin de hastane önlerindeki önlemleri sürüyor.
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