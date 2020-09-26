1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, ailevi sorunları olduğu öğrenilen emekli Astsubay Yalçın S. (74), kılıçla meydanda intihar girişiminde bulundu.
 26 Eylül 2020 17:08
+Aa- Yazdır
Emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, ailevi sorunları olduğu öğrenilen emekli Astsubay Yalçın S. (74), kılıçla meydanda intihar girişiminde bulundu. S., kimsenin yanına yaklaşmaması için de yanında bomba süsü verilmiş bir düzenek getirdi.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'na bugün saat 12.30 civarında arabasını çeken emekli Astsubay Yalçın S., yanında getirdiği kılıçla otomobilin üzerine çıktı. İnsanların yanına yaklaşmaması için bomba düzeneği süsü verilmiş bir mekanizma da getiren S., ikinci eşi ve üvey kızının kendisini dolandırdığını iddia ederek yaşadığı olayları anlattı. Polislere sözde bomba düzeneğini de gösteren S., yanına kimsenin yaklaşmamasını isteyerek kılıcı karnına soktu.

Sonrasında silahına uzanan S.'ye olay yerinde bulunan polisler müdahale ederek engelledi. S. acil servis ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doktora tehdit: çocuklarını yetim bırakmak istemem
26 Eylül 2020 17:09		 Gaziantep'te tıra çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
26 Eylül 2020 17:00
Silahlı kavgada yaralanan muhtar yaşamını yitirdi
26 Eylül 2020 16:43		 Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı
26 Eylül 2020 16:15
Hastanede oksijen tüpü patladı, sağlık çalışanı yaralandı
26 Eylül 2020 15:39		 Sağlıkçılar yardımına gittikleri kişilerin saldırısına uğradı
26 Eylül 2020 15:28
Çapa'da sağlık çalışanını darp eden zanlı tutuklandı
26 Eylül 2020 14:42		 Sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 8 kişi tutuklandı
26 Eylül 2020 14:21
Esenyurt'ta taksi durağında silahlı sopalı kavgada ölü sayısı 3 oldu
26 Eylül 2020 13:41		 Manisa'da öğretmen evinde ölü bulundu
26 Eylül 2020 13:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - Anadolu Hisarı'nda orman yangını17:38 - Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü17:27 - Fabrika işçisi: Yediğim yemekten insan parmağı çıktı17:13 - Bakan Gül: HSK'ye inceleme izni verdim17:09 - Doktora tehdit: çocuklarını yetim bırakmak istemem17:08 - Emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu
17:00 - Gaziantep'te tıra çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı16:45 - Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor16:43 - Silahlı kavgada yaralanan muhtar yaşamını yitirdi16:41 - Türk bayrağını indirmeye çalışan kişi tutuklandı16:39 - Ateş ölçer çalan genç, çalışma karşılığında affedildi16:37 - Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL'ye yükseldi
16:19 - Bakan Selçuk, öğrencinin hamurdan virüsü ile uyardı16:17 - Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü16:15 - Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı16:08 - HSK, şüphelilerinin serbest bırakılmasına inceleme başlattı15:52 - 3 ilde daha kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek
15:49 - Erdoğan: İHA alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü
Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir
Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
KPSS'ye hazırlanıyordu. Bakana hakaret etti, 'pişmanım' dedi
Koronavirüste yeni test yöntemi
3 ilde daha kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek
FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Başhekim de var profesör de
Zam yapmaktan korkan firmaların yeni oyunu: Gramaj
ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
medeni olmayan huylarımız 1
sabah namazı 4
yessir olmak 1
goy 2
24.09.2020 beşiktaş vs rio ave maçı 5
masterchef berker 2
Kral olmasına kralım 1
Annemi trenden nasıl atarım 2
Campeones 2
tv 100 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam