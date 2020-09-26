Anadolu Hisarı'nda orman yangını

Anadolu Hisarı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Yangına hem karadan hem havadan helikopterle müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzüne yayılan yoğun duman İstanbul'un Avrupa Yakasından dahi görülüyor.

Beykoz'da Anadolu Hisarında saat 16.35 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken aynı zamanda havadan helikopterle de müdahale edildiği öğrenildi. Yangının aynı zamanda yerleşim yerlerine sirayet etme ihtimalinin olduğu da öğrenildi. Büyük çaplı yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun duman yayıldı. Yayılan dumanlar, İstanbul'un Avrupa Yakasından dahi görüldü.

Aydos'ta yine yangın

Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.

Kartal, Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.