Anadolu Hisarı'nda orman yangını
|26 Eylül 2020 17:39
|+Aa- Yazdır
Anadolu Hisarı'nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Yangına hem karadan hem havadan helikopterle müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzüne yayılan yoğun duman İstanbul'un Avrupa Yakasından dahi görülüyor.
Beykoz'da Anadolu Hisarında saat 16.35 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken aynı zamanda havadan helikopterle de müdahale edildiği öğrenildi. Yangının aynı zamanda yerleşim yerlerine sirayet etme ihtimalinin olduğu da öğrenildi. Büyük çaplı yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun duman yayıldı. Yayılan dumanlar, İstanbul'un Avrupa Yakasından dahi görüldü.
Aydos'ta yine yangın
Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.
Kartal, Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
26 Eylül 2020 15:16
|Yöresel şiveyle çevre temizliği uyarısı: Atman gari
26 Eylül 2020 14:11
|Erzincan'da 'Avanak Apdi' filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı
26 Eylül 2020 13:24
|Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
26 Eylül 2020 13:08
|İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: Yıldız yaşasın
26 Eylül 2020 12:23
|İmamoğlu, gazete satış büfelerini boşaltmak için %500 zam yaptı
26 Eylül 2020 12:14
|'Doğal sit alanlarının statülerinin değiştirildiği' iddialarına yalanlama
26 Eylül 2020 12:08
|İstanbul'da ürküten manzara; barajın suyu yine yeşile döndü
26 Eylül 2020 10:51
|Yörük kızı Gülsüm artık EBA'dan derslerini takip edebilecek
26 Eylül 2020 10:38
|Belediye sosyal deney yaptı, oyuncu az kalsın dayak yiyordu
26 Eylül 2020 10:12