Bakan Albayrak'tan 'Türkiye için varız' paylaşımı
|26 Eylül 2020 18:37
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi döneminde devreye alınan destek paketleriyle ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı, Albayrak paylaşımında "Türkiye için varız' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi dönemiminde devreye alınan paketlerle ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında, "TÜRKİYE İÇİN VARIZ! 200 günde devreye aldığımız paketler; * İstikrar Kalkanı Paketi *Esnaf Destek Paketi *İş'e Devam Desteği *Kısa Çalışma Ödeneği *Temel İhtiyaç Desteği, Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İÇİN VARIZ!Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 26, 2020
200 günde devreye aldığımız paketler;
📍İstikrar Kalkanı Paketi
📍Esnaf Destek Paketi
📍İşe Devam Desteği
📍Kısa Çalışma Ödeneği
📍Temel İhtiyaç Desteği
Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/UIkUQmWgYU
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