Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Ericek Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda A.B, S.B, A.B, O.B, A.B, Ö.B, Y.B, B.N.B, S.B, E.T, A.T, S.T, B.T. ile M.K. yaralandı.

Kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan mahalle muhtarı Elbeyli Tüylü (55) hayatını kaybetti, A.B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye komando takviyesi yapılırken mahalleye giriş çıkışlar da kapatıldı.

Bu arada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.