Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
|26 Eylül 2020 18:45
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
Ericek Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda A.B, S.B, A.B, O.B, A.B, Ö.B, Y.B, B.N.B, S.B, E.T, A.T, S.T, B.T. ile M.K. yaralandı.
Kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan mahalle muhtarı Elbeyli Tüylü (55) hayatını kaybetti, A.B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ve jandarma ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye komando takviyesi yapılırken mahalleye giriş çıkışlar da kapatıldı.
Bu arada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem
26 Eylül 2020 17:09
|Emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu
26 Eylül 2020 17:08
|Gaziantep'te tıra çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
26 Eylül 2020 17:00
|Silahlı kavgada yaralanan muhtar yaşamını yitirdi
26 Eylül 2020 16:43
|Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı
26 Eylül 2020 16:15
|Hastanede oksijen tüpü patladı, sağlık çalışanı yaralandı
26 Eylül 2020 15:39
|Sağlıkçılar yardımına gittikleri kişilerin saldırısına uğradı
26 Eylül 2020 15:28
|Çapa'da sağlık çalışanını darp eden zanlı tutuklandı
26 Eylül 2020 14:42
|Sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 8 kişi tutuklandı
26 Eylül 2020 14:21
|Esenyurt'ta taksi durağında silahlı sopalı kavgada ölü sayısı 3 oldu
26 Eylül 2020 13:41