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Oto teybi sipariş etti, televizyon askı aparatı çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde internet üzerinden oto teybi sipariş veren Ömer Şahin, gönderilen paketten televizyon askı aparatı çıkınca şaşkınlık yaşadı.
 26 Eylül 2020 19:16
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde internet üzerinden oto teybi sipariş veren Ömer Şahin, gönderilen paketten televizyon askı aparatı çıkınca şaşkınlık yaşadı.

Şahin, bir süre önce sosyal medya sitesinden 250 liraya beğendiği teybi piyasa değerinin altında görünce satın almak için sipariş etti.

Bir süre sonra gelen kargo paketini açan Şahin, teyp yerine televizyon askı aparatı ile karşılaştı.

Ürünün yanlış gelmiş olabileceğini düşünerek sipariş verdiği telefonu aradığında ise hattın ulaşılamaz olduğunu fark etti.

Konuyu tüketici hakem heyetine taşımaya hazırlanan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Firmayı aramak istedim ama telefon numaralarını iptal etmişler. Yaptığım araştırma sonucunda verilen adreslerinde yalan yanlış adresler olduğunu öğrendim. Almak istediğim teyp için 250 lira ödeme yapmıştım. Fiyatı çok ucuzdu ama kampanya var zannederek, sipariş vermiştim. Şikayetçi olacağım." diye konuştu.

Anne Tuğba Şahin de oğlunun internetten alışveriş yapmasını istemediğini ancak onun kendisini dinlemediğini ifade etti.

Güvenilir bir firmanın ismi ile sahte ilan verip dolandırıcılık yapıldığını savunan Şahin, "Ben börekçilik yapıyorum, iki liraya börek satarak para kazanmaya çalışıyorum. Allah'tan korkmadan bunu göndermişler. Vicdansızlar, insanların emeğine saygı kalmamış. Aldıkları haksız kazançları da çocuklarıyla yiyecekler nasıl yiyeceklerse, haram olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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