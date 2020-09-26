Siyanürle intihar etmişti, tefecilere borç senedi bulundu
|26 Eylül 2020 20:15
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Antalya'da tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgüt lideri dahil olmak üzere 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 9 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisinin, eşinin ve çocuklarının ölümüne neden olan adamın da suç örgütüne borçlu olduğu tespit edildi ve bu borcuna ait senedi ele geçirildi. Aynı zamanda aramalarda, örgüt liderinin ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı piton cinsi yılan da bulundu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, K.E. liderliğinde oluşan suç örgüt üyelerinin, paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faizlerle borç para verdiği, ödeyemeyenleri de silahla tehdit ve darp ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi.
Yapılan çalışma sonucunda şahısların silahlı suç örgütü halinde birlikte hareket ettikleri, yine örgüt faaliyetleri kapsamında birçok 'nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve ateşli silahlar kanunu muhalefet' suçlarını işledikleri ve birçok vatandaşın da mağdur edildiği tespit edildi. Suç örgütüne yönelik dün Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile örgüt liderinin ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı yurda yasa dışı yollara sokulan yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton cinsi yılan ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, 9 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisinin, eşinin ve çocuklarının ölümüne neden S.Ş.'nin de suç örgütüne borçlu olduğu tespit edildi ve bu borcuna ait senedi de aramalarda bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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