Koronavirüsü fırsata çeviren belediye, üretime başladı

MANİSA'nın Yunusemre ilçe belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet verdiği kafelere gelen müşterilerinin sağlığına yönelik ekimini yaptığı 4 dönümlük arazide tarımsal üretime başladı. Doğal ortamında üretilen sebze ve meyve dışında, salça, reçel, sos gibi gıdaları da bahçedeki ürünlerden karşılayan belediye, ekmeğini de kendi pişirmeye başladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçe belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınını fırsata çevirdi. Belediye bünyesinde hizmet veren Yunuspark isimli kafelere gelen müşterilerinin sağlığını düşünen belediye yetkilileri, Ortaköy Mahallesi'ndeki 4 dönümlük arazide tarımsal üretime başladı. Kapya biberi ve dolmalık biberinden kızartmalık biberine, patlıcanından börülce ve fasulyesine, karpuzundan kavununa kadar tüm sebze ve meyveleri üretmeye başlayan belediye, ayrıca kendi ekmeğini de pişirmeye başladı.

Manisa Yunusemre Belediyesi (MAYEB) A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gürler, korona virüs kapsamında başladıkları 4 dönümlük üretim alanını gelecek yıl genişleteceklerini söyledi. Gürler, şöyle devam etti: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafelerimizde hizmete sunduğumuz gıdalarımızı daha doğal ortamda ve güvenilir olması açısından bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünleri tercih etmeye başladık. Bunlar günlük kullanacağımız sebzeler dışında, kışın kullanacağımız salça, reçel, sos gibi gıdaları da bahçede yetirdiğimiz sebzelerden üretmeye çalışıyoruz. Bu sene deneme amaçlı küçük bir bahçe oluşturduk ama önümüzdeki yıllarda bunu daha da genişleterek kendi ürünlerimizin tümünü kendimiz yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ürünlerimiz arasında hemen hemen tüm sebze çeşitlerimiz var. Kapya biber, kızartmalık biber, patlıcan, dolmalık biber, karpuz, kavun, domates, börülce ve fasulyemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Ayrıca fırınımızda unutulmaya yüz tutmuş ekşi maya ekmeğimizi, gözlememizi ve bazlamamızı kendimiz üretiyoruz.