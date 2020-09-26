1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantinadan kaçan şahıs seyahat ederken yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covid-19) dolayısıyla evinde karantinada olması gereken şahıs, jandarma ekipleri tarafından traktörle seyahat ederken yakalandı.
 26 Eylül 2020 20:59
+Aa- Yazdır
Karantinadan kaçan şahıs seyahat ederken yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covid-19) dolayısıyla evinde karantinada olması gereken şahıs, jandarma ekipleri tarafından traktörle seyahat ederken yakalandı. Şahsa 3 bin 180 lira para cezası uyguladıktan sonra karantinaya geçireceği KYK yurduna yerleştirildi.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Alagöz köyü yakınlarında akşam saatlerinde yapılan uygulamada iki römork takılı traktörü durdurdu. Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünde traktör sürücüsü Hulusi H.'nin Covid-19 sebebiyle evde 14 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini tespit etti. Evinin bulunduğu köyden 10 kilometre uzakta yakalanan şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesi gereğince karantina ihlali için 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Şahısla ilgili adli soruşturma açılırken, Hulusi H. daha sonra sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla alınarak karantina ihlaline uymayanların yerleştirildiği Afyonkarahisar kent merkezindeki Tınaztepe Öğrenci Yurduna yerleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Oto teybi sipariş etti, televizyon askı aparatı çıktı
26 Eylül 2020 19:16		 Şerif Ali Hatırlı: Çiçek Adası satılık değil
26 Eylül 2020 18:40
Fabrika işçisi: Yediğim yemekten insan parmağı çıktı
26 Eylül 2020 17:27		 Ateş ölçer çalan genç, çalışma karşılığında affedildi
26 Eylül 2020 16:39
Muhtar, koronavirüs hastalarını sosyal medyadan paylaştı
26 Eylül 2020 15:43		 MHP'li eski vekilden polislere: Adamlığı öğrenin. Eşkıyalar
26 Eylül 2020 15:37
Küçük çocuk seyir halindeki otomobilden düştü
26 Eylül 2020 15:32		 Lazer genç kadının vücudunu yaktı
26 Eylül 2020 15:26
Tezgahta palamut bollaştı, fiyatlar düştü
26 Eylül 2020 14:36		 Bakan Kurum: 42 millet bahçemizi bitirdik
26 Eylül 2020 13:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:22 - Bursa'da asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı21:18 - Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar21:15 - 15 yaşındaki çocuğun direğe bağlanarak darp edildiği iddiası21:09 - Türk Telekom'dan yerli araç içi acil çağrı sistemi21:01 - Ayasofya'da yer altı yapıları keşfedildi20:59 - Karantinadan kaçan şahıs seyahat ederken yakalandı
20:22 - Koronavirüsü fırsata çeviren belediye, üretime başladı20:18 - Hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandı20:15 - Siyanürle intihar etmişti, tefecilere borç senedi bulundu19:38 - Vaka sayısı bin 500 sınırına geriledi19:16 - Oto teybi sipariş etti, televizyon askı aparatı çıktı19:15 - Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:45 - Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı18:40 - Şerif Ali Hatırlı: Çiçek Adası satılık değil18:37 - Bakan Albayrak'tan 'Türkiye için varız' paylaşımı18:21 - MAK'ın anketine göre partilerin alacağı oy oranları18:00 - Erdoğan: Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa...
17:39 - Anadolu Hisarı'nda orman yangını
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü
Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası
Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir
KPSS'ye hazırlanıyordu. Bakana hakaret etti, 'pişmanım' dedi
Vaka sayısı bin 500 sınırına geriledi
Koronavirüste yeni test yöntemi
3 ilde daha kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek
MAK'ın anketine göre partilerin alacağı oy oranları
Bakan Gül: HSK'ye inceleme izni verdim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikret kızılok 3
Esevaspak 1
yozgat 2
markete girerken 2
trt world 1
Kral olmasına kralım 1
24.09.2020 bayern münchen vs sevilla maçı 2
Uzlet 2
Muhyiddin İbn Arabi 1
I'm only human 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam