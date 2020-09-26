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Bursa'da asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı

 26 Eylül 2020 21:22
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Bursa'da asansörde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, asansörde bir kadının taciz edilmesine yönelik görüntüler üzerine araştırma başlattı.

Tacize uğrayan kadına ulaşan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum
Anadolu Ajansı
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