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'Denizde yüzerken maske takmama cezası kesildi' iddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iddiaya göre bekçiler gece denize giren Umut Erdoğan'ın (29) kimliğini kontrol etti. Umut Erdoğan günler sonra evine gelen tutanakta maske takmaması nedeniyle ceza kesildiğini görünce şaşırırken, "Maske takarak nasıl yüzebilirim? Gelen cezaya itiraz edeceğim" dedi.
 26 Eylül 2020 21:46
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'Denizde yüzerken maske takmama cezası kesildi' iddiası

Olay 10 Ağustos gecesi 03.00 sıralarında Ereğli Sahili Kumyalı Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşıyla denize giren Umut Erdoğan'ın yanına o sırada devriye gezen iki bekçi gelerek denize girmenin yasak olduğunu söyledi. Bu sırada denizden çıkan Umut Erdoğan, bekçilerin yanına geldi. Bekçilerin kimlik kontrolü yapmasının ardından Umut Erdoğan, sahilden ayrıldı. Görevli bekçilerin kimlik kontrolü yaptığı sırada kendisine maske takmama nedeniyle 900 lira idari para cezası kestiğini evine gelen tutanakla öğrenen Umut Erdoğan, şaşkınlık yaşadı.

Cezaya itiraz edeceğini ifade eden Umut Erdoğan, "10 Ağustos gecesi arkadaşlarımla beraber denizde yüzüyorduk. Yanımıza bekçiler geldi ve denizde yüzmenin yasak olduğunu söylediler, kimlik kontrolü yapmak istediler. Ben de burada yüzmenin yasak olmadığını söyleyip kimlik numaramı verdim. Daha sonra aramızda hiçbir diyalog yaşanmadı ve bir sorun olmadığını söyleyip yanımızdan ayrıldılar. Dün sabah evime bir tutanak geldi ve gelen tutanakta ben maske takmama nedeniyle ceza yediğimi öğrendim" dedi.

'MASKE TAKARAK NASIL YÜZEBİLİRİM?'

Denizde yüzdüğü sırada maske takmama nedeniyle kesilen cezaya itiraz edeceğini söyleyen Umut Erdoğan, "Cezayı görünce çok şaşırdım bana cezai işlem uygulanacağını söylemiş olsaydı bile bu kadar üzülmezdim. Ayrıca maske takarak nasıl yüzebilirim? Gelen cezaya itiraz edeceğim, hakkımı aramayı düşünüyorum" diye konuştu.
DHA
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