1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlıktan, Almanya'da çocukları ellerinden alınan çifte destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Alman Gençlik Dairesi tarafından üç ay önce çocuklarının alınması üzerine hukuk mücadelesi başlatan ve geçen günlerde evlatlarına kavuşan Altınkaya ailesine yaşadıkları zor süreçte destek verdi.
 26 Eylül 2020 21:48
+Aa- Yazdır
Bakanlıktan, Almanya'da çocukları ellerinden alınan çifte destek

Bakanlıktan, Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Dormagen beldesinde Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından iki çocuğu ellerinden alınan Altınkaya ailesinin mahkeme kararıyla evlatlarının velayetine tekrar kavuşmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlığın, Altınkaya çiftinin hukuk mücadelesinde yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Alman Gençlik Dairesi tarafından iki çocuğu ellerinden alınan ve sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuşan Altınkaya ailesinin en başından bu yana yanında oldu.

Evde masadan düştüğü belirtilerek hastaneye götürülen Berna-Sertan Altınkaya çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Y.C.A. ve 4 yaşındaki ağabeyi K.A'nın ebeveynlerince şiddet uygulandığı gerekçesiyle Remscheid Gençlik Dairesi tarafından ellerinden alınmasının hemen ardından Bakanlık harekete geçti.

Altınkaya çiftiyle iletişime geçen Bakanlığın Düsseldorf Ataşeliği yetkilileri aileye pedagojik destek sağlarken, çocuklarının hangi şart ve durumlarda geri verileceğine dair hukuki bilgilendirmelerde bulundu. Altınkaya çifti, Bakanlığın da desteğiyle sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuştu."

Açıklamada, Remscheid Gençlik Dairelerince haksız yere çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesi ve benzer durumdaki aileler için 12 Temmuz'da bir destek gösterisi düzenlendiği anımsatılarak, "Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Dairelerinin haksız tavrını protesto etmişti." bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cübbeli Ahmet: Emniyete 5 dosya götürdüm
26 Eylül 2020 23:02		 Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
26 Eylül 2020 23:00
İYİ Parti'de WhatsApp krizi: Genel Başkan Yardımcısı gruptan atıldı
26 Eylül 2020 21:55		 Bakan Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti
26 Eylül 2020 21:52
Vaka sayısı bin 500 sınırına geriledi
26 Eylül 2020 19:38		 Bakan Albayrak'tan 'Türkiye için varız' paylaşımı
26 Eylül 2020 18:37
MAK'ın anketine göre partilerin alacağı oy oranları
26 Eylül 2020 18:21		 Erdoğan: Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa...
26 Eylül 2020 18:00
Bakan Gül: HSK'ye inceleme izni verdim
26 Eylül 2020 17:13		 Bakan Selçuk, öğrencinin hamurdan virüsü ile uyardı
26 Eylül 2020 16:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:05 - İçişleri Bakanlığı: 8 terörist etkisiz hale getirildi23:02 - Cübbeli Ahmet: Emniyete 5 dosya götürdüm23:00 - Türkiye'den yeni Navtex duyurusu22:57 - Çalıkoğlu: Güzellik salonlarında tıbbi işlem uygulanmaz22:55 - Ebeveynlere 'düzenli ders takibi' uyarısı22:52 - Atmaca Füzesi karadan atılan füzeleri de imha edecek
22:48 - Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak22:45 - 'Bana bir şey olmaz mentalitesiyle bu hastalığı yenemeyiz'22:12 - Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem22:10 - Kestane toplamaya giden polis memuru uçurumdan düştü22:08 - Kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı22:06 - Koronavirüse yakalanan İSTAÇ AŞ Genel Müdürü vefat etti
22:00 - Doktoru tehdit etmişti, uzaklaştırma kararı alındı21:55 - İYİ Parti'de WhatsApp krizi: Genel Başkan Yardımcısı gruptan atıldı21:52 - Bakan Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti21:48 - Bakanlıktan, Almanya'da çocukları ellerinden alınan çifte destek21:46 - 'Denizde yüzerken maske takmama cezası kesildi' iddiası
21:22 - Bursa'da asansördeki tacizin şüphelisi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Altın çakılıyor... İbre aşağı döndü
Lojmanda 'Beni tanımadın mı?' kavgası
Üniversiteler açılmadı, o ilde kiralar düştü
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir
Vaka sayısı bin 500 sınırına geriledi
KPSS'ye hazırlanıyordu. Bakana hakaret etti, 'pişmanım' dedi
Koronavirüste yeni test yöntemi
3 ilde daha kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek
MAK'ın anketine göre partilerin alacağı oy oranları
Bakan Gül: HSK'ye inceleme izni verdim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Caligula 1
24.09.2020 bayern münchen vs sevilla maçı 1
balkonda çiçek yetiştirmek 5
Kral olmasına kralım 1
İbo 4
göreslemek 2
pardus 1
Roger Federer 1
yozgat 2
amerikan traşı 3
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam