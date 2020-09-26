Bakanlıktan, Almanya'da çocukları ellerinden alınan çifte destek
|26 Eylül 2020 21:48
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Bakanlıktan, Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Dormagen beldesinde Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından iki çocuğu ellerinden alınan Altınkaya ailesinin mahkeme kararıyla evlatlarının velayetine tekrar kavuşmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Bakanlığın, Altınkaya çiftinin hukuk mücadelesinde yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Alman Gençlik Dairesi tarafından iki çocuğu ellerinden alınan ve sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuşan Altınkaya ailesinin en başından bu yana yanında oldu.
Evde masadan düştüğü belirtilerek hastaneye götürülen Berna-Sertan Altınkaya çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Y.C.A. ve 4 yaşındaki ağabeyi K.A'nın ebeveynlerince şiddet uygulandığı gerekçesiyle Remscheid Gençlik Dairesi tarafından ellerinden alınmasının hemen ardından Bakanlık harekete geçti.
Altınkaya çiftiyle iletişime geçen Bakanlığın Düsseldorf Ataşeliği yetkilileri aileye pedagojik destek sağlarken, çocuklarının hangi şart ve durumlarda geri verileceğine dair hukuki bilgilendirmelerde bulundu. Altınkaya çifti, Bakanlığın da desteğiyle sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuştu."
Açıklamada, Remscheid Gençlik Dairelerince haksız yere çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesi ve benzer durumdaki aileler için 12 Temmuz'da bir destek gösterisi düzenlendiği anımsatılarak, "Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Dairelerinin haksız tavrını protesto etmişti." bilgisine yer verildi.
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