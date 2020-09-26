İYİ Parti'de WhatsApp krizi: Genel Başkan Yardımcısı gruptan atıldı
|26 Eylül 2020 21:55
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Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, Genel Sekreter Uğur Poyraz tarafından partinin WhatsApp grubundan çıkarıldı.
- İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in yeniden lider seçildiği kongre, partiyi ikiye böldü. 18 milletvekilinin ayrı hareket başlattığı partide, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer katıldığı televizyon programında Koray Aydın'ı işaret ederek istifaya davet etmişti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, yeni divan ilan edilinceye kadar görevlerinin devam ettiğini belirterek, kendisini partinin WhatsApp grubundan çıkaran Uğur Poyraz'a tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Temizer, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Divan ilan edilinceye kadar görevimiz devam etmektedir. Buna rağmen @iyiparti Genel Sekreteri şahsımı whatsapp haberleşme grubundan çıkarmıştır. Yani birleştirici olması gereken @UGUR__POYRAZ, bizi dışlayıcı tutumu ile bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Kınıyorum."
NE OLMUŞTU?
Kurultay sırasında delegelere dağıtılan 'İlk 75'te olsa dahi oy verilmeyecekler' listesinde ismi bulunan Yavuzer, kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması sırasında söz konusu listenin telefonlara gelmeye başladığını ifade etti. Önce ihtimal vermediklerini belirterek, "Salı günü ispatlandı ki bu Sayın Koray Aydın tarafından ortaya çıkarılmış bir liste. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. Hoş olmadı" demişti.
'Koray Aydın bedel ödemeli'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partideki liste kriziyle ilgili, "Bu büyük bir hatadır. Bu hata Sayın Koray Aydın'ın hatasıdır. Koray Bey, bu hatanın bedelini mutlaka ödemelidir, önünü açmalıdır hem partinin hem genel başkanın ve parti yönetiminde de bulunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
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