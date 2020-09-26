Kestane toplamaya giden polis memuru uçurumdan düştü
|26 Eylül 2020 22:10
|+Aa- Yazdır
BURSA'da, kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan polis memuru Ömer E. (52), arama- kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru olduğu öğrenilen Ömer E., kestane toplamak için ormanlık alana gitti. Kestane toplamak için hazırlık yaptığı sırada dengesini kaybeden Ömer E., yaklaşık 15 metrelik uçurumdan düştü. Kayalıklara çarparak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ömer E., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE, ANDA, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi sevk edildi. Ormanlık alana dağılan arama- kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 saat içerisinde Ömer E.'nin bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer E., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
26 Eylül 2020 16:45
|Fotoğraf çektirmek isteyen sağlıkçı kayalıklardan düştü
26 Eylül 2020 16:17
|'Genç hastaların nefes alamadıklarını görmek travma yaratıyor'
26 Eylül 2020 12:13
|Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
26 Eylül 2020 11:57
|Genç cerrah, hastalarına 'nefes' olmanın mutluluğunu yaşıyor
26 Eylül 2020 11:37
|Koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu yaş grubu açıklandı
25 Eylül 2020 21:56
|İstanbul İl Sağlık Müdürü hastane doluluk oranını açıkladı
25 Eylül 2020 20:44
|27 yıllık hemşire: 'Ölüyorum, beni kurtarın' diye yalvardım
24 Eylül 2020 13:10
|Sağlık çalışanlarının bayıldığı 2 saatlik kalp masajı
22 Eylül 2020 19:36
|Hemşire tavşanının tedavisi için karantinayı ihlal etti, yurda yerleştirildi
22 Eylül 2020 16:56