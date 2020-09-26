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Kestane toplamaya giden polis memuru uçurumdan düştü

BURSA'da, kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan polis memuru Ömer E. (52), arama- kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
 26 Eylül 2020 22:10
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Kestane toplamaya giden polis memuru uçurumdan düştü

BURSA'da, kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan polis memuru Ömer E. (52), arama- kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru olduğu öğrenilen Ömer E., kestane toplamak için ormanlık alana gitti. Kestane toplamak için hazırlık yaptığı sırada dengesini kaybeden Ömer E., yaklaşık 15 metrelik uçurumdan düştü. Kayalıklara çarparak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ömer E., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE, ANDA, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi sevk edildi. Ormanlık alana dağılan arama- kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 saat içerisinde Ömer E.'nin bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer E., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA
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