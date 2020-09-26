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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 26 Eylül 2020 22:12
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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.39'da Yunanistan'ın Magnesia bölgesi ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, 43,63 kilometreyle Magnesia ve 107,6 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı, 24,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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