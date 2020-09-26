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Çalıkoğlu: Güzellik salonlarında tıbbi işlem uygulanmaz

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, tıbbi estetiğin ancak dermatoloji, plastik cerrahi uzmanlarının ya da sertifikalı tabiplerin yapabileceğini belirterek, güzellik salonunda tıbbi işlem uygulanamayacağını bildirdi.
 26 Eylül 2020 22:57
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Çalıkoğlu: Güzellik salonlarında tıbbi işlem uygulanmaz

Prof. Dr. Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tıbbi estetik uygulamalarının uygun mekanlarda yapılması gerektiğini vurgulayarak, yasalarda tıbbi işletmelerin, poliklinikler, muayenehaneler ve hastaneler olarak tanımlandığını aktardı.

Bu işlemlerin bir güzellik salonunda yapılamayacağına işaret eden Çalıkoğlu, şunları kaydetti:

"Tıbbi estetiği ancak dermatoloji uzmanları, plastik cerrahi uzmanları ya da sertifikalı tabipler yapabilir. Güzellik salonunda tıbbi işlem uygulanmaz. Çünkü bu işlemler yapılırken çeşitli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların dozu, kullanılacak kişide alerjik reaksiyona neden olup olmayacağı hekim tarafından mutlaka tespit edilir. Oysa hekim olmayan kişi bu ilaçları hasta üzerinde kullanırsa sonuç ölüm olabilir. Tıbbi uygulamalar otelde, komşunun evinde ya da eczanede yapılamaz."

"Bu tür uygulamayı yaptırmadan önce mutlaka diplomaya bakılmalı"

Prof. Dr. Çalıkoğlu, çok çeşidi bulunan dolgu malzemelerinin gerçekten onaylı, kaliteli olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Güzellik salonlarında Çin malı ürünlerin ya da onay almamış silikonların kullanıldığı haberlerine zaman zaman rastlıyoruz. Bu çok sakıncalı. Çünkü bunlar, vücutta yabancı madde olarak algılanıyor ve maalesef önemli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Öte yandan çıkan haberler vatandaşları korkutmasın. Bu tür uygulamayı yaptırmadan önce mutlaka diplomaya baksınlar. Tıbbi estetik yapacak kişinin bir tıp fakültesi diploması var mı, uzmanlık belgesi bulunuyor mu incelesinler. Çünkü tıbbi estetik yıllardan bu yana ehil ellerde sorunsuz yapılıyor."
Anadolu Ajansı
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