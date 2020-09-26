Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
Rodos ve Meis Adası arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak.
|26 Eylül 2020 23:00
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