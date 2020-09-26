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Cübbeli Ahmet: Emniyete 5 dosya götürdüm

Türkiye'de bulunan Selefi derneklerin silahlandığını ve iç savaş çıkarmaya hazırlandığını söyleyen Cübbeli Ahmet, konuk olduğu canlı yayında, söz konusu iddiasıyla ilgili emniyette verdiği ifadeyi anlattı. Cübbeli Ahmet, emniyete 5 dosya götürdüğünü belirterek, "Sorular konuşmamdaki kelimeler üzerine yoğunlaştı" dedi.
 26 Eylül 2020 23:02
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Cübbeli Ahmet: Emniyete 5 dosya götürdüm

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleriyle ilgili emniyette verdiği ifadeyi anlattı. Emniyetteki ifadesinin 3 saat sürdüğünü ve 5 dosya götürdüğünü dile getiren Cübbeli Ahmet, "CNN'de geçen konuşmam çözülmüş. Moda mod kelime üzerine gidildi" ifadelerini kullandı.

"SORULAR KONUŞMAMDAKİ KELİMELER ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI"

Cübbeli Ahmet, Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Türkiye'de bulunan Selefi derneklerin silahlandığını ve iç savaş çıkarmaya hazırlandığını söyleyen Cübbeli Ahmet, söz konusu iddiasıyla ilgili emniyette verdiği ifadeyi anlattı.

Önce '2 bin' sonra '150' dedi, Emniyette ise hiç isim vermedi

Emniyete her biri 3-4 sayfadan oluşan 5 tane dosya götürdüğünü dile getiren Cübbeli Ahmet, "Dün Emniyet'te 3 saat kadar oturduk. Sorular konuşmamdaki kelimeler üzerine yoğunlaştı. CNN'de geçen konuşmam çözülmüş. Moda mod kelime üzerine gidildi. Bu kelimeler üzerinden Batman'da kimleri kastediyorsunuz dendi. Batman ve Adıyaman üzerinde duruldu. 2000 meselesi soruldu. Orada da ismini verdim, bir abimiz bana dernek olarak bilgi vermişti. Devlette memuriyeti olmamakla birlikte bazı camialarda vazife yapmış abimiz. DEAŞ'ın senin üzerinde hazırlığı var gibi bana bazı bilgiler verdi. Selefiler çok artıyor dedi, 2000 kadar dernek dedi. Hatta benimle arabada konuştu, yol kenarına çektik. Bu bilgi doğru bilgi. Ben nakilci bir insanım. Nakilciliğe hocalığımdan alıştığım için, kelimesi kelimesine anlatırız" ifadelerini kullandı.

"DERNEK LAFINI NAKLETMİŞTİM AMA ASLI YAPILANMA"

Cübbeli Ahmet konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki sene evvelki mesele. Ben kendisine telefon ettim. Senin konuşmana itibaren bu lafı naklettim. Şimdi iş geldi ciddiyete bindi. 'Onlar da bilirler ama bu çokluktan kinaye bir laftır' dedi. Çokluktan kinaye olunca dernek lafının resmi bir yapılanmadır. Sayın Süleyman Bakan Bey de açıkladı, 'Biz suç görmeden müdahale yapamayız' demişti. Hal böyle olunca da dernek lafıyla bu bağdaşmıyor. Haliyle yapılanma. Emniyet bana '2 bin lafını nereden biliyorsun' dedi. Ben de 'falan abimiz' dedim. Onu tanıdılar. O abimiz bir 2 bin lafı telaffuz etmişti. Ben de bu olay üzerine telefon ettim, 'tehlikenin boyutlarını beyandır, çokluktan kinayedir' dedi.

"TÜRKEŞ MAHMUT HOCA'NIN İFADELERİNİ OKUMUŞ"

Emniyet'te dedim ki, "Bu hususta çalıştığım 3-4 kanalım var. Reddiyelerle ilgili olduğum için. Ebu Haris bana reddiye yapıyor, tekfir ediyor. İzmir'deki selefi vasat kitabevinin başındaki adam. Bu adam 'Bu devlet kafir, askerlik yapmanın hükmü kafirliktir. Askerde patates soğan soysa da kafir. Devletin imamlarına kafir' diyor. Bunların sesli kayıtları var. Biz senelerdir bu adamlara kürsüden reddiye yaptık. Bu devlet bizim devletimiz. Mahmut Efendi bize hep bu şuuru vermiş. Askerliğe gitmek için beklediğini biliyoruz. Biz böyle bir Mahmut Efendi'nin yetiştirdiği talebeleriz. Alparslan Türkeş'le görüşürlerdi bizim evde. Türkeş 'Sizin 80 darbesinde ifadeleriniz alındı. Hep ifadelerinize baktım, inceledim' derdi. 'İfadelerinizde devlete, millete, vatana zarar verecek hiçbir ifadenizi vermedim. Allah'ı da kızdırmamışsınız, devleti de kızdırmamışsınız' demişti.
Memurlar.Net
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