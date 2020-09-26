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MHP'li Kalaycı: FETÖ'nün siyasi ayağına girilmedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "FETÖ'nün siyasi ayağına girilmedi. FETÖ ile mücadelenin siyasi ayağında eksiklikler var. Siyasi ayağını ortaya çıkaracaklar savcılardır" dedi
 26 Eylül 2020 23:34
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MHP'li Kalaycı: FETÖ'nün siyasi ayağına girilmedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen 6 programında Emre Özgül ve M. Enes Turbil'in konuğu oldu.

'Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, programda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi ayağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kalaycı, FETÖ'nün Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar girdiğini, bugün bile bazı önemli noktalarda FETÖ'cülerin varlığını duyduklarını söyledi.

"FETÖ'nün her ayağına girildi, siyasi ayağına girilmedi"

FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini MHP olarak gündeme getirdiklerini, CHP'nin de bu konu ile ilgili söylemlerinin olduğunu hatırlatan Kalaycı, "CHP, hatta bazı isimlerin varlığından bahsetti. FETÖ ile bağlantılı bazı milletvekillerinin olduğunu dile getirdi. Bizim elimizde bir milletvekili ismi yok. İstihbaratın elinde isimler var mı onu da bilmiyoruz" dedi.

"FETÖ'nün her ayağına girildi, siyasi ayağına girilmedi" diyen Kalaycı, devamında şunları söyledi:

Somut belgelendirme olayında mı sorun var onu bilemiyoruz. Bu işleyişi sürdürecek olanlar savcılarımızdır. Yani işin siyasi ayağını ortaya çıkaracaklar savcılardır. Geçmiş darbe girişimleri ve sonrasında yaşananlara bakılacak olursa bu işlerin tek başına ordunun yapabileceği bir iş olmadığı anlaşılır.

"FETÖ'nün muhakkak siyasi ayağı var"

Darbelerin ardından hep bir siyasi desteğin sağlandığını ve FETÖ'cülerin öncelikli hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydeden Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

FETÖ'cülerin öncelikli hedefi Sayın Cumhurbaşkanını devirmekti. Peki Cumhurbaşkanı, Başbakan kim olacaktı? Önceki darbelere bakılacak olursa 15 Temmuz'dan sonraki süreçte de eğer darbe girişimi başarılı olsaydı, ülkenin başına getirilecek isim bize göre belliydi. Darbe girişimini planlayanlar, işin siyasi ayağını da es geçmediler. FETÖ'nün muhakkak siyasi ayağı var. FETÖ ile mücadelenin siyasi ayağında eksiklikler var. Bu iş, yargının işi.
Memurlar.Net
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