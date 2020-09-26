Yangına müdahale eden itfaiyeciler büyük tehlike atlattı
|26 Eylül 2020 23:49
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Şanlıurfa'da balkondan başlayıp evin içine sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride çok sayıda mutfak tüpü olması nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Yangını kontrol altına alıp tüpleri dışarı çıkaran itfaiye erlerinden biri düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ayed Muhammed isimli şahsın evinde yaşandı. Balkonda başlayan yangın, kısa sürede evin içine sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde çok sayıda mutfak tüpü olduğu belirlendi. Tüplerin patlamaması için ekipler yoğun bir çaba harcadı. Ekipler tüpler patlamadan dışarı çıkartmayı başarırken yangın nedeniyle itfaiye erlerinden biri yaralandı. Yaralı itfaiyeci, Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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