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27 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

27 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
 27 Eylül 2020 00:00
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27 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 3. haftasına Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/Sivas/Konya/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Ankaraspor-Adana Demirspor ve Altay-Eskişehirspor maçları yapılacak.

(Balıkesir/14.00/Ankara/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlanacak. Ligde HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor ve Pınar Karşıyaka-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/İzmir/20.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank-Arhavi Voleybol, Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Haliliye Belediyespor-Solhanspor ve İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.30/İstanbul/14.00/Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak ve ligde ilk hafta maçlarının 4'ü oynanacak.

6- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sona erecek.

(İzmir/09.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.

(Sochi/14.10)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'si yapılacak.

(Barselona/16.00)

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Anadolu Ajansı
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