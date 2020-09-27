27 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
|27 Eylül 2020 00:00
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'in 3. haftasına Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.30/Sivas/Konya/16.00/İstanbul/19.00)
2- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Ankaraspor-Adana Demirspor ve Altay-Eskişehirspor maçları yapılacak.
(Balıkesir/14.00/Ankara/16.30/İzmir/19.00)
3- ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlanacak. Ligde HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor ve Pınar Karşıyaka-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak.
(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/İzmir/20.00)
4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank-Arhavi Voleybol, Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Haliliye Belediyespor-Solhanspor ve İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.
(Ankara/13.00/15.30/İstanbul/14.00/Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak ve ligde ilk hafta maçlarının 4'ü oynanacak.
6- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sona erecek.
(İzmir/09.00)
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.
(Sochi/14.10)
8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'si yapılacak.
(Barselona/16.00)
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