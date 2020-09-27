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Bakan Koca: Sağlık çalışanına şiddet, toplumun ortak sorunu

Bakan Koca: Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur
 27 Eylül 2020 06:41
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Bakan Koca: Sağlık çalışanına şiddet, toplumun ortak sorunu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanına şiddetin toplumun ortak sorunu olduğunu ve şiddete karşı bir olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanına şiddet, sadece mağdurun sorunu ve yasanın konusu değildir. Toplumun ortak sorunudur. Dostça çalışma ortamı, nitelikli hizmet güvencesidir. Yasa ve ahlak iş birliği yapmalıdır. Dahası: Sağlık çalışanı, savaşta bile güvence altındadır. Şiddete karşı bir olmalıyız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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