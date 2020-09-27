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670 bin kişi ücretsiz izinde

Pandemi döneminde uygulanan ve istihdamı koruyan önemli tedbirleriden biri de işten çıkarma yasağı oldu. Bu süreçte faaliyeti olumsuz etkilenen şirketler, işçilerini ücretsiz izne ayırdı.
 27 Eylül 2020 06:57
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670 bin kişi ücretsiz izinde

Pandemi döneminde uygulanan ve istihdamı koruyan önemli tedbirleriden biri de "işten çıkarma yasağı" oldu. Bu süreçte faaliyeti olumsuz etkilenen şirketler, işçilerini ücretsiz izne ayırdı.

Söz konusu kişilere işsizlik fonundan ayda 1.168 TL nakdi ücret desteği sağlandı. Ağustos sonuna kadar 1 milyon 976 bin 532 kişi nakdi ücret desteğinden yararlandı. Toplam 4 milyar 399 milyon lira ödeme yapıldı.

Bu kişilerin büyük kısmı haziranla birlikte normal çalışma düzenine geçti. Son olarak ağustos ayında yapılan ödemeler dikkate alındığında ise hala yaklaşık 670 bin kişi ücretsiz izinde bulunuyor.

Ücretsiz izne çıkarılan işçiler, başka bir iş bulsalar bile "fesih yasağı" sebebiyle şirketlerinden ayrılamıyor. Bu sebeple söz konusu uygulama, yeni iş bulanlar için aleyhte işlemeye başladı. Çalışanlardan bu probleme de çözüm beklentisi arttı.

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye
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