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Karantina en çok bu illerde ihlal edildi

Türkiye'de Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak toplum sağlığını hiçe sayarak izolasyon şartlarını ihlal eden 3 bin 524 kişi yurtlara yerleştirilerek karantinaya alındı. Bugüne kadar en çok karantina ihlali İstanbul'da yaşandı
 27 Eylül 2020 07:28
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Karantina en çok bu illerde ihlal edildi

Kovid-19 tanısı konan veya koronavirüs vakalarıyla temas edenlerin, hastanede tedaviye ihtiyaçları olmadığı durumlarda evlerinde karantinada kalmaları gerekiyor. Ancak bazı vatandaşlar, karantinada olması gerekirken sokaklarda dolaşıyor. Toplum sağlığı için risk yaratan bu kişiler için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 11 Eylül'de 81 il valiliğine genelge göndererek, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişilerin, karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacağını belirtti.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Söz konusu genelge uyarınca, filyasyon ekiplerince evde olmadığı tespit edilen ya da polis tarafından yakalanan firariler, karantina sürelerini tamamlamaları için valilikler tarafından belirlenen yurt ve pansiyonlara götürülüyor. 11 Eylül'den bu yana 3 bin 524 kişinin izolasyon kurallarını ihlal ettiği için yurt ve pansiyonlarda zorunlu karantinaya tabi tutulduğu öğrenildi. Halihazırda 689'unun yurt ve pansiyonlardaki zorunlu karantina süreci ise devam ediyor.

EN ÇOK İHLAL İSTANBUL'DA

Zorunlu karantinanın başladığı günden bu yana en çok ihlallerin yaşandığı ilin ise İstanbul olduğu tespit edildi. Buna göre, İstanbul'da 475 kişi zorunlu karantina için yurtlara yerleştirildi. İstanbul'u ise 281 ile Eskişehir, 158 ile Diyarbakır, 148 ile Ankara, 147 ile Kayseri takip etti.

MEVSİMLİK İŞÇİLERE YURT KARANTİNASI

Evde izolasyon kararı verilen ancak geçici ve mevsimlik işlerde veya şantiyede çalıştığı için ya da farklı sebeplerden dolayı izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler de yurt ve pansiyonlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda yurt ve pansiyonlarda izolasyona tabi tutulan kişi sayısının ise bin 359 olduğu kaydedildi.

378 işletmenin faaliyeti durduruldu

Eİçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Ağustos'tan bu yana Kovid-19 denetimi uygulandığı belirtildi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692'sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan, birinci ihlal kapsamında 69 bin 906 kişi/işletme uyarıldı, ikinci ihlal kapsamında 23 bin 553 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı, üç veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İdari para ve hapis cezası

Evde izolasyonda olması gerekirken kurallara uymadığı için zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilere idari para cezası da kesiliyor. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunuyor. "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı kanun maddesine göre, bu kişiler 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Polis 24 saat nöbette

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, karantina kaçakların yerleştirildiği yurt ve pansiyonlarda polis 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Tutulan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek için sağlık personelinin de bulundurulduğu yurt ve pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmiyor. Zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler ile görevlilerin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından sağlanıyor. Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları da AFAD tarafından karşılanıyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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