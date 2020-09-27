Meteorolojiden üç ile sağanak uyarısı-Haritalı
Muğla'nın doğusu, Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
|27 Eylül 2020 07:56
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla'nın doğusu, Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
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