Meteorolojiden üç ile sağanak uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla'nın doğusu, Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.